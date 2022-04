Consulta pública sobre uso compartilhado de postes pelos provedores de internet termina nesta segunda, 18

Termina nesta segunda-feira, 18, o prazo de contribuições para a consulta pública que a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) estão promovendo sobre um novo regulamento de compartilhamento de postes entre os setores.

No Ceará, o uso dessa infraestrutura tem rendido polêmicas desde que a distribuidora de energia Enel anunciou que vai passar a cobrar, além da taxa pelos cabos de internet que passam pelos postes de energia, uma adicional para qualquer outro equipamento de telecomunicação instalado nos postes pelos provedores de internet.



A medida, mesmo prevista em contrato, nunca tinha sido efetivada. De acordo com as entidades representativas dos provedores de internet, essa cobrança poderia levar a um aumento de até 70% na fatura de internet cobrada aos consumidores.

Após vários protestos e a mediação da Assembleia Legislativa do Ceará, a Enel suspendeu temporariamente o início da cobrança enquanto uma comissão técnica dos provedores e a distribuidora não chegavam a uma resolução para a questão.



A revisão que está sendo debatida na consulta pública federal não entra em casos específicos como o do Ceará, no entanto, é mais ampla, embora traga consequências para as operações no Estado.

O que está em debate na consulta pública

O texto vai debater, por exemplo, o preço do compartilhamento dos pontos de fixação dos postes de energia elétrica.

Outro ponto polêmico em discussão diz respeito a quem arcará com os custos da regularização e manutenção da infraestrutura compartilhada. Pelo texto proposto pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), e que permaneceu no relatório do conselheiro Moisés Moreira, é que as operadoras de telecomunicações devem arcar com esse custo. O que vem sendo questionado pelas entidades do setor.



A proposta também prevê que as distribuidoras de energia elétrica poderão ceder o direito de exploração comercial dos chamados "Espaços em Infraestrutura". Ou seja, embora essa relação seja regulada pela Aneel, entre operadoras de telecom e empresas de energia podem haver atores intermediários gerindo o inventário de espaços em postes.



A regulamentação também trata de temas como a unificação dos pontos de fixação de empresas que tenham relação de controle e as condições gerais de compartilhamento de infraestrutura entre os setores de energia elétrica e de telecomunicações.



Interessados devem enviar suas contribuições à consulta para o e-mail [email protected] Os documentos referentes à Consulta Pública n.º 073/2021 estarão disponíveis na página de Consultas Públicas no portal da Aneel. A proposta em questão também será deliberada pelo conselho da Anatel.



