Provedores de internet protestam contra aumento de taxas cobradas pela Enel

Com palavras de ordem como "#nãoabusaEnel", representantes das empresas provedoras de internet foram às ruas nesta segunda-feira, 21, para protestar contra a cobrança pela Enel da taxa pelo uso compartilhado de postes. A queixa do setor é que esse aumento de custos pode levar muitas empresas à falência, além de encarecer em 70% o serviço que é ofertado ao consumidor. O protesto começou por volta de 9 horas próximo a Arena Castelão e seguiu em direção à Praça Portugal

"A gente já paga por poste, onde passam os cabos das empresas. Agora a Enel quer cobrar um valor 6x maior em relação as caixas de atendimento ao cliente*De onde sai o cabo que leva a internet até as casa. . Essa cobrança já vinha em contrato, mas ela nunca tinha cobrado antes. Cobrar 6x a mais por uma caixa de atendimento é totalmente inviável", explica Rafael Rodrigo, sócio proprietário da empresa ND Telecom.

Nesse mês, os empresários receberam a confirmação que confirmava a realização da cobrança já no mês de março. "Nós estamos considerando abusiva. Nós já pagamos R$ 13,83 por cada poste que passam cabos da nossa empresa. A própria Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) estipulou um preço referência de R$ 3,19. Esse aumento onera a nossa folha", comenta Rafael Rodrigo.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

LEIA MAIS | Provedores de internet entrarão na Justiça contra cobrança da Enel

+ Internet ficará até 70% mais cara no Ceará com cobrança adotada pela Enel

Entidades representativas nacionalmente e regionalmente dos provedores de internet protestam contra aumentos de taxas cobrados pela Enel Ceará (Foto: Arquivo Pessoal)



"O que a gente paga a Enel de tributação é injusto, porque a gente não tem nenhum retorno. Havia um tempo em que só quem atuava eram as empresas grandes. Essas empresas não queriam entrar na favela e nem na casinha lá no meio do mato. Além disso, na pandemia nós trabalhamos diuturnamente para manter as conexões dos clientes", finaliza.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags