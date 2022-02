Cobrança da taxa de uso do poste é suspensa temporariamente

A Enel Ceará decidiu, nesta terça-feira, 22, suspender por tempo indeterminado o reajuste na cobrança do uso compartilhado de postes de energia por provedores de internet, segundo informações repassadas pelas assessorias do deputado estadual Acrísio Sena (PT-CE) e da Mob Telecom.

No período da manhã, representantes das empresas provedoras de internet e da Enel Ceará se reuniram sob a mediação da Assembleia Legislativa, onde ficou definida a criação de um grupo de trabalho para que seja discutido e negociado a cobrança envolvendo as duas partes, a Casa Legislativa, além da Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce) e da Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações (Abrint).

A reunião foi mediada pelo presidente da Assembleia, Evandro Leitão (PDT-CE), e contou também com as presenças da assessora especial do Governo do Estado, Janaína Farias, e da diretora executiva da Abrint, Alessandra Lugato.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“A cobrança pode inviabilizar a prestação dos serviços dos provedores. Além do prejuízo econômico, haverá impacto social negativo. Há um grave risco de retrocesso da inclusão digital, um serviço fundamental em tempos de pandemia”, apontou o deputado estadual Acrísio Sena, que citou, ainda o risco de falência de mais de 500 empresas no Ceará.

Na edição impressa desta terça-feira, 22, O POVO havia destacado que a Enel Ceará estava disposta a adiar para abril o início da cobrança da taxa de uso compartilhado de poste. Ainda conforme, o deputado Acrísio Sena essa taxa passaria de R$ 12,75 para R$ 75,38 por poste, caso seguisse o modelo inicialmente apresentado pela Enel Ceará.

A reportagem aguarda, ainda, manifestação oficial da Enel Ceará, bem como da empresa Mob Telecom.

Tags