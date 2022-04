Turismo cearense cresce 55,2% em um ano e aumenta contratações em 43%

No acumulado dos últimos 12 meses para o segmento, o IBGE calcula alta de 39,2% no volume de serviços e crescimento de 48,5% na receita gerada

O segmento das atividades turísticas no Ceará destoa do cenário de queda registrado pelo setor de serviços no Estado em fevereiro deste ano. Enquanto o setor em si caiu 1,1% em volume no referido mês, a receita das atividades econômicas relacionadas ao turismo apresentou alta de 2,4% com relação ao primeiro mês do ano, computando alta de 1% no volume de contratações.

E na comparação entre o desempenho do segmento no mês de fevereiro em 2022 e no ano passado, as atividades turísticas computam alta de 55,2% na receita financeira, comaumento de 43% no volume de contratações de serviços do gênero.

No acumulado dos últimos 12 meses para o segmento, o IBGE calcula alta de39,2% no volume de serviços e crescimento de 48,5% na receita gerada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Puxado por combustíveis, gasto com transportes dispara no IPCA de março

Puxado por combustíveis, inflação na Grande Fortaleza tem alta de 1,69%

Setor de serviços no Ceará recua em fevereiro, mas mantém recuperação de prejuízos

No turismo, a retomada econômica com atenuação da crise sanitária gerada pela pandemia de Covid-19 ocorre com ritmo mais acelerado, conforme revelam os dados do IBGE divulgados nesta terça-feira, 12 de abril.