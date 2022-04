Preço máximo da gasolina comum no Ceará volta a R$ 8,20; maior patamar da série histórica

Articulista quinzenal do O POVO

O preço máximo da gasolina comum no Ceará voltou a registrar R$ 8,20 nos postos de combustível, na semana encerrada neste sábado, 9 de abril. É o maior valor encontrado desde 2004, início da série histórica da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), acima da máxima de R$ 7,999 encontrada no levantamento da semana anterior, encerrada em 2 de abril.

A pesquisa mostra ainda o valor médio a R$ 7,487, também acima da média da semana anterior, quando estava a R$ 7,471. Já a menor precificação que estava R$ 6,89 agora é encontrada a R$ 6,990 no Estado.

Este preço máximo de R$ 8,20 já tinha sido alcançado no Ceará no levantamento da ANP da semana que ia de 13 de março a 19 de março de 2022. Depois ficou em R$ 7,999 nas duas semanas seguintes.



Veja o preço da gasolina comum no Ceará

Caucaia - preço médio R$ 7,389 / preço mínimo R$ 7,190 preço máximo R$ 7,699



Crateús - preço médio R$ 7,903 / preço mínimo R$ 7,750 / preço máximo R$ 8,200



Crato - preço médio R$ 7,465 / preço mínimo R$ 7,430 / preço máximo R$ 7,590



Fortaleza - preço médio R$ 7,456 / preço mínimo R$ 6,990 / preço máximo R$ 7,990



Icó - preço médio R$ 7,664 / preço mínimo R$ 7,490 / preço máximo R$ 7,770



Iguatu - preço médio R$ 7,836 / preço mínimo R$ 7,800 / preço máximo R$ 7,840



Itapipoca - preço médio R$ 7,833 / preço mínimo R$ 7,820 / preço máximo R$ 7,840



Juazeiro do Norte - preço médio R$ 7,291 / preço mínimo R$ 6,990 / preço máximo R$ 7,490



Limoeiro do Norte - preço médio R$ 7,892 / preço mínimo R$ 7,889 / preço máximo R$ 7,899



Maracanaú - preço médio R$ 7,382 / preço mínimo R$ 7,270 / preço máximo R$ 7,490



Quixadá - preço médio R$ 7,590 / preço mínimo R$ 7,590 / preço máximo R$ 7,590



Sobral - preço médio R$ 7,982 / preço mínimo R$ 7,890 / preço máximo R$ 7,999



