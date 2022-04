Com preço médio de R$ 5,95 por litro, Ceará tem etanol mais caro do Nordeste

Combustível ficou 6,25% mais caro em um período de um mês. Nesta semana, os preços do litro variam entre R$ 5,39 e R$ 6,99 no Ceará

Em alta desde o começo de março, o preço médio do litro do etanol hidratado, o álcool veicular no Ceará, chega ao patamar de R$ 5,95 nesta semana, conforme a Agência Nacional do Petróleo (ANP). Conforme levantamento divulgado na manhã deste sábado, 2 de abril, o Estado apresenta o litro do etanol mais caro da região Nordeste.

O monitoramento realizado em 176 postos de combustíveis entre os dias 27 de março e 2 de abril pela ANP destaca o combustível sendo vendido por valores entre R$ 5,39 e R$ 6,99 no Ceará. Na semana entre os dias 6 e 12 de março, o litro do álcool veicular era vendido no Ceará com preço médio de R$ 5,60. Após o período, o combustível sofreu uma sequência de altas e ficou 6,25% mais caro em um período de um mês.

O combustível não sofre reajuste direto pela Petrobras, mas sofre com influência de preços em decorrência da entressafra do plantio da cana-de-açúcar. Além disso, tem o valor final cobrado ao consumidor pressionado pela dinâmica de mercado e alta na procura em decorrência do aumento nos preços dos demais combustíveis.

Pelo ranking estadual na região Nordeste, o Ceará lidera com o maior preço, sendo seguido pelos estados do Piauí e Rio Grande do Norte, onde o etanol é vendido em média por R$ 5,89 e R$ 5,88, respectivamente. Na outra ponta, a Paraíba apresenta o litro do etanol mais barato entre os nove estados da região Nordeste, com preço médio de R$ 5,22.

No Ceará, o preço do etanol chega a variar até R$ 0,39 a depender do ponto de venda, conforme revela a ANP. Os municípios de Crato, Itapipoca, Limoeiro do Norte e Sobral concentram os maiores preços do combustível no Estado, nestas regiões, o preço médio do produto supera o patamar de R$ 6.

Juazeiro do Norte, por outro lado, apresenta a menor faixa de preço do Estado, com preço médio de R$ 5,78 por litro do Etanol, com valor variando entre R$ 5,54 e R$ 5,99, a depender do posto de combustível. Em Fortaleza, o preço do álcool veicular varia entre R$ 5,39 e R$ 6,99.

Preços geram alerta para o consumidor, já que abastecer com etanol só apresenta vantagem econômica para os motoristas caso o mesmo esteja com preço correspondente a no máximo 70% do preço do litro da gasolina comum. Isso ocorre por que o etanol apresenta um potencial energético de combustão menor que o da gasolina, assim, é consumido mais rápido para garantir a eficiência dos veículos.

Com o preço médio do etanol em R$ 5,95 e o da gasolina em R$ 7,47, o litro do álcool veicular no Ceará está com preço médio equivalente a 79,65% do preço da gasolina. Isso significa que não é vantagem para o motorista cearense trocar a gasolina pelo etanol, já que o mesmo é consumido mais rápido pelo motor dos carros e motos.

