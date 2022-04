Na 3ª semana consecutiva de queda, preço da gasolina no Ceará varia entre R$ 6,86 e R$ 8

Na terceira semana seguida de queda, o preço médio da gasolina comum no Ceará atinge o patamar de R$ 7,47, sendo o terceiro maior preço encontrado na região Nordeste. As informações fazem parte do levantamento semanal da Agência Nacional do Petróleo (ANP) divulgado na manhã deste sábado, 2 de abril, que monitorou os preços do litro da gasolina no Estado em 186 postos de combustíveis localizados em dez cidades entre os dias 27 de março e 2 abril.

O estudo destaca o preço do combustível variando entre R$ 6,86 e R$ 8. A faixa de preço encontrada no Estado fica atrás apenas do Piauí, onde o preço médio do produto é de R$ 8,11 e do Rio Grande do Norte, onde o litro da gasolina comum é encontrado em média a R$ 7,77.

No Ceará, na semana compreendida entre 13 e 19 de março, período subsequente ao reajuste de 18,8% no preço da gasolina e de 24,9% do diesel implementado pela Petrobras nas refinarias, o preço médio do gasolina comum era de R$ 7,64, chegando a ser encontrado por até R$ 8,20 a depender do ponto de venda.

Desde então, o preço da gasolina apresenta tendência de estabilização com redução no valor cobrado ao consumidor. Ainda assim, o preço máximo do produto no Estado permanece na faixa dos R$ 8. Na semana terminada neste sábado, 2, o município de Sobral apresenta a mais alta faixa de preço no Estado, na cidade, o preço médio do litro de gasolina comum é de R$ 7,98.

Na sequência, a cidade de Limoeiro do Norte apresenta preço médio de R$ 7,86 por litro da gasolina comum, sendo seguido pelos municípios de Iguatu e Itapipoca, onde o combustível é vendido em média por R$ 7,83.

Fortaleza é a única região, entre as dez pesquisadas, em que o litro da gasolina pode ser encontrado abaixo de R$ 7. Apesar disso, na Capital o preço apresenta uma variação média de R$ 0,15 no preço entre os postos. Na região, a gasolina está sendo comercializada com valores entre R$ 6,89 e R$ 7,99.

Preço do óleo diesel no Ceará

Na contramão da gasolina, o preço do óleo diesel S10, tipo mais consumido no Brasil, está em alta. No comparativo entre os valores praticados entre 27 de março e 2 de abril e a semana imediatamente anterior, o combustível ficou 0,43% mais caro em sete dias.

Em consulta a 179 postos de combustíveis, a ANP destaca o valor médio de R$ 6,97 para o diesel no Ceará, com preço de venda variando entre R$ 6,47 e R$ 7,89. O preço do óleo diesel no Ceará é o terceiro mais caro entre os nove estados da região Nordeste.

No comparativo regional, apenas os estados do Piauí e da Bahia apresentam valores maiores do que os encontrados no Ceará. Nos estados, os preços médios são de R$ 7,06 e R$ 7,01, respectivamente. Na outra ponta do ranking, com preço médio de R$ 6,55, Pernambuco tem o menor preço para o combustível na região.

No Ceará, nas cidades de Crato, Iguatu, Itapipoca, Juazeiro do Norte e Limoeiro do Norte apresentam preço médio do litro do óleo diesel S10 acima de R$ 7. No Estado, o preço do combustível chega a variar até R$ 0,36 entre os pontos de venda.

