Em Fortaleza, ovos de Páscoa têm variação de até 104%

O Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon Fortaleza) divulgou hoje (08/04), a pesquisa com preços de ovos de chocolate para a Páscoa. A diferença de um ovo de chocolate da mesma marca, chega a 104%, sendo encontrado um produto de 150 gramas, de R$ 26,99, no bairro Parreão, enquanto o mesmo item custa R$ 54,99, na Maraponga.



Outra diferença de preço que chama a atenção é o valor da caixa de chocolates, de 250g, que foi encontrada de R$ 7,95, no bairro José de Alencar, e a R$ 14,59, no Jacarecanga o que representa uma diferença de 84%. Entre os ovos de chocolate infantis, há diferença de preços de até 40% em três produtos, que variam, igualmente, de R$ 44,90 a R$ 62,90.

Para realização da pesquisa foram coletados preços de 49 tipos de ovos e caixas de chocolate, entre tradicionais e infantis, no período de 28 de março a 07 de abril. Também foram pesquisados preços de ingredientes para a fabricação caseira de produtos para a Páscoa. Entre os itens, o preço do chocolate granulado, de 80g, pode ser comprado de R$ 4,35 a R$ 9,89, conferindo uma diferença de 127% no mesmo produto, da mesma marca.



A diretora do Procon Fortaleza, Eneylândia Rabelo, explica que a pesquisa tem como objetivo oferecer várias opções de preços e marcas de produtos para os consumidores, além de possibilitar economia com a lista de itens para fabricação caseira dos ovos de chocolate. "Barras de chocolate, leite condensado, coco ralado e creme de leite podem ser opções mais baratas para os amantes de chocolate", lembrou.



Eneylândia faz ainda um alerta para os ovos de chocolate com brinquedos infantis. "Muito cuidado na compra de ovos de chocolate acompanhados de brinquedos infantis. Além de mais caros, eles podem representar riscos à saúde e segurança das crianças. É bom certificar-se dos selos de segurança de órgãos que regulamentam o segmento", alertou.

Dicas



1) Pesquise preços e a qualidade dos produtos. Ovos de Páscoa caseiros podem ser uma boa opção para economizar.



2) Uma boa opção é dar preferência a compras em aplicativos dos supermercados e atacados, o que pode representar uma economia.



3) Se houver divergência de preços entre o valor anunciado com o registrado no caixa, o consumidor deve pagar sempre o menor valor.



4) Fique atento às informações detalhadas sobre data de validade do produto, peso e composição. A embalagem deve estar em boas condições de armazenamento, verificando se não há amassados ou furos que podem contaminar o produto.



5) Brinquedos devem estar certificados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) ou, ainda, pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos (Abrinq), além de serem compatíveis com a idade da criança.



6) Ovos de chocolate importados devem trazer, no rótulo, a tradução em português.



7) Não pode haver exigência mínima na compra de ovos de chocolates, bem como em outros produtos.



