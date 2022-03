Com novas altas, abastecer com etanol segue sem vantagem para os motoristas no Ceará

No Brasil, a competividade do etanol ante a gasolina somente foi registrada em quatro estados. Além disso, a média de preço nacional aumento 0,28% em uma semana

Impactado indiretamente pelos recentes reajustes de preços da Petrobras, o litro de etanol hidratado, o álcool veicular, computa alta de 7,59% em um período de 30 dias no Ceará. Os dados fazem parte da pesquisa de monitoramento de preços semanal da Agência Nacional do Petróleo (ANP) e expressam que com relação à gasolina, que registra alta de 14,96% em 20 dias, não há vantagem para os motoristas cearenses optarem pelo álcool na hora de abastecer.

No Brasil, a competividade do etanol frente a gasolina somente foi registrada no estados de Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás e São Paulo. Na semana, a paridade ficou em 66,60% em Goiás, 68,31% em Mato Grosso, 68,01% em Minas Gerais e 68,34% em São Paulo.



Nas demais unidades federativas, trocar a gasolina pelo álcool não representa economia. Isso ocorre porque o álcool apresenta um potencial energético de combustão inferior ao da gasolina comum, assim, ele é consumido mais rápido para garantir o desempenho dos veículos.

Conforme a ANP, o preço médio do litro do etanol no Ceará saltou de R$ 5,53 entre os dias 27 de fevereiro e 5 de março, para o valor médio de R$ 5,95 entre os dias 20 e 26 de março. A pesquisa pontua ainda que o combustível chega a ser vendido no Estado com preços entre R$ 5,34 e R$ 6,99, a depender da região e ponto de venda procurado pelos consumidores.

A troca da gasolina pelo álcool apenas se apresenta vantajosa para os motoristas se o etanol estiver com preço de no máximo 70% do valor da gasolina. Considerando o preço médio da gasolina em vigor no Estado de R$ 7,52, conforme a ANP, o preço médio do litro do álcool chega a corresponder a 79,12% do preço da gasolina comum.

No primeiro fim de semana após a Petrobras implementar o reajuste de 18,8% no preço da gasolina, de 24,9% no óleo diesel e de 16% no gás de cozinha, nas refinarias, o preço do etanol chegou a corresponder a 83% do valor da gasolina no Ceará. Além do aumento da demanda, movimentos de mercado e a entressafra da cana-de-açúcar estão associadas ao aumento de preço do etanol.

Na última semana, conforme a ANP, o preço do etanol hidratado subiu em 17 Estados e no Distrito Federal e outros oito estados apresentaram redução de preços. Na média nacional, o preço do litro do álcool veicular aumentou 0,28% em uma semana.

