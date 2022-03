BNB divulga impacto de R$ 34 bi na economia; R$ 5,14 bi são no Ceará

Articulista quinzenal do O POVO

O Banco do Nordeste divulgou nesta quarta-feira, 30 de março, os valores financiados pelos programas Crediamigo e Agroamigo. Conforme a instituição, o impacto da operacionalização foi de R$ 34 bilhões na economia, sendo R$ 5,14 bilhões no Ceará.

A estimativa é do Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste (Etene), considerando a aplicação de R$ 16,1 bilhões dos programas Crediamigo e Agroamigo nos 11 estados de atuação do banco.

Conforme o levantamento, as iniciativas geraram ou mantiveram cerca de 921.700 empregos e houve reflexo de R$ 11,1 bilhões na massa salarial. Já a arrecadação tributária com Crediamigo e do Agroamigo divulgada supera os R$ 4,5 bilhões.

No Ceará, a estimativa é de impacto em 170 mil postos de trabalho, entre empregos formais e informais, com reflexo de R$ 1,58 bilhão em salários e renda, com os R$ 4,2 bilhões do Crediamigo e Agroamigo.

"A arrecadação de tributos feita no Estado para todas as esferas de governo superou R$ 356 milhões. O Ceará teve, com os recursos dos dois programas, uma adição de R$ 5,14 bilhões à economia", frisam os dados da Etene.

Em nota, o presidente do Banco do Nordeste, José Gomes da Costa, o detalha que os programas "atendem uma população que teria maior dificuldade em acessar recursos e informações para seu negócio. Com isso, geram emprego, compram insumos, pagam impostos e fazem os recursos circularem nas famílias da região", afirma.

