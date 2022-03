BNB cria cartilha de educação financeira para universitários

O Banco do Nordeste (BNB) desenvolveu uma cartilha de educação financeira com foco no público universitário. A publicação e também um modelo de planilha para controle financeiro podem ser baixados no site da entidade, de forma gratuita.



De acordo com a instituição financeira, a ferramenta permite organizar despesas, acompanhar gastos e receitas, bem como realizar planejamento de objetivos financeiros, tais como a conquista da independência financeira dos jovens em relação aos pais.

Para o superintendente de Negócios de Varejo e Agronegócio do Banco, Luiz Sérgio Machado, “a educação financeira é de fundamental importância para o desenvolvimento social e econômico das pessoas e para a boa gestão de seus recursos, notadamente os universitários que estão iniciando suas vidas financeiras".

Além do lançamento da nova cartilha e da planilha de controle financeiro, o comunicado do BNB reforçou que “estudantes de nível superior podem também solicitar crédito ao Banco do Nordeste, no âmbito do Programa de Financiamento Estudantil (P-Fies). Os empréstimos cobrem até 100% do valor da mensalidade e podem ser solicitados em qualquer época do ano, por meio do portal do BNB, dispensando o deslocamento a agências”.

O banco informou, por fim, ter reservado R$ 20 milhões para este público, em 2022.

