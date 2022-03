Shopping Iguatemi Fortaleza vai mudar de nome para Iguatemi Bosque

Em comemoração aos 40 anos do empreendimento, o shopping Iguatemi Fortaleza, no bairro Guararapes, irá mudar de nome, passando a ser chamado de Iguatemi Bosque. A novidade foi anunciada nesta terça-feira, 29, pela Jereissati Centros Comerciais (JCC).

A mudança alinha a marca com os nomes de outros centros de compras do Grupo JCC, Dentre as novidades para o aniversário de 2022, a empresa anuncia ainda festa no dia 2 de abril com chuva de 15 mil balões e bolo para todos.

Já no dia 12 de abril, vai ter exposição especial da Loja do Bem, que tem parceria com 48 municípios. Será a segunda edição do projeto Render-se, com mais de 2 mil itens e 200 artesãos.

O Grupo JCC anunciou ainda o lançamento do I'Music de 40 anos, que acontecerá dias 1, 2 e 3 de julho. As atrações serão apresentadas na quarta-feira, 30 de março, no Coco Bambu do Iguatemi. As vendas do evento iniciam no dia 2 de abril, com abertura da loja para o festival.

Novas lojas no Iguatemi

Para inaugurações, preveem pelo menos 45 novas lojas neste ano. Nike, Nespresso, Amaro, Adidas Originals, The Waffle King, Casa do Cidadão, Guará Supermercado, Brava Wine, Uza Shoes, Broksfield Dona e T-Store estão entre as novas operações deste ano.

Projeções para 2022 são de R$ 33 milhões em investimentos, R$ 1,7 bilhão de vendas totais (alta de 18% ante 2021), crescimento acima de 15% no fluxo de clientes, e previsão de fechar o ano com mais de 97% da área locada.

