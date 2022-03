Ceará registra criação de 8 mil vagas em fevereiro e retoma geração de empregos

Saldo positivo teve forte influência da recuperação econômica do setor de serviços no Estado. Sozinha, a área econômica computou a criação de 6.046 postos de trabalho

Com o segundo melhor desempenho da região Nordeste, o mercado de trabalho formal do Ceará registra a criação de 8.047 vagas de emprego com carteira assinada no segundo mês deste ano. Resultado gera cenário positivo frente ao saldo negativo de janeiro, quando o Estado registrou o fechamento de 1.508 postos de trabalho.

Em fevereiro, o Ceará contratou mais do que demitiu trabalhadores e fechou o segundo mês de 2022 com 46.036 admissões e 37.989 desligamentos. Números expressam o primeiro mês com criação de novas vagas de trabalho após uma sequência de dois meses com saldo negativo na geração de empregos.

As informações foram reveladas na manhã desta terça-feira, 29 de março, pelo Ministério da Economia, na atualização mensal do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Veja quais as novas ocupações reconhecidas pelo Ministério do Trabalho

3,63 milhões de brasileiros buscam ocupação há mais de dois anos

Caged: saldo líquido de emprego formal é positivo em 328.507 vagas em fevereiro

No acumulado no ano, Estado computa, somando os registros de janeiro e fevereiro, 86.694 admissões e 80.115 desligamentos, apresentando um saldo positivo referente a criação de 6.539 vagas de emprego e um crescimento de 0,55% no número de postos de trabalho ao longo do ano.

Setores que mais geram empregos no Ceará

O saldo de pouco mais de 8 mil vagas de trabalho criados em fevereiro no Ceará teve forte influência da recuperação econômica do setor de serviços no Estado. Sozinha, a área econômica computou a criação de 6.046 postos de trabalho, com destaque para serviços relacionados a administração pública e atividades relacionadas (2.489 vagas) e aos serviços de informação, comunicação, atividades financeiras e imobiliárias (2.097 vagas).

Ainda dentro do setor de serviços, outros ramos com desempenho positivo foram o da educação, que computou 1.545 novas vagas geradas e o de administração e serviços complementares (1.508). Em segundo lugar entre os setores que mais geram empregos no Ceará, o segmento de construção teve a abertura de 2.552 vagas de emprego em fevereiro.

Sobre o assunto Mercado aumenta pela 11ª vez projeção para a inflação neste ano

Serviços de alimentação puxam novos negócios

Confiança da Indústria cai 1,7 ponto em março, a 95,0 pontos, diz FGV

Em contrapartida, o destaque negativo ficou com as atividades relacionadas a agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura. No Estado, o segmento teve o fechamento de postos de trabalho, com 661 demissões.

Geração de empregos no Nordeste

Nordeste: 28.085 vagas de emprego geradas

Por estado

Bahia: 12.548

12.548 Ceará: 8.047



8.047 Maranhão: 3.495

3.495 Sergipe: 1.819



1.819 Piauí: 1.774



1.774 Rio Grande do Norte: 1.644

1.644 Pernambuco: 809



809 Paraíba: fechamento de 1.451 postos de trabalho



fechamento de 1.451 postos de trabalho Alagoas: fechamento de 600 vagas de emprego





PODCAST VOO 168 BASTIDORES ​

Tags