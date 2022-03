Evento gratuito trata da saúde mental de mulheres empreendedoras em Fortaleza

Iniciativa é gratuita e conta com realização do Grupo Mulheres Do Brasil, do O POVO, Sebrae. O tema central será saúde mental para mulheres empreendedoras

Ocorre na quarta-feira, 30 de março, o encontro Missão Mulher, evento gratuito com foco no empreendedorismo feminino. Ação será realizada às 18 horas no Hotel Gran Marquise, em Fortaleza.

Ação é voltada para todas as mulheres empreendedoras do Ceará com negócios ou desejo de empreender em qualquer segmento. Iniciativa é uma realização do Grupo Mulheres Do Brasil e do O POVO em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) no Ceará.

A iniciativa é "direcionada para o bem-estar e a saúde da mulher empreendedora e disposta a abrir caminhos, ideias, vivências, estratégias e até novas atividades, regendo com entusiasmo sua vida pessoal, familiar e profissional, mantendo sempre um estilo de vida saudável", conforme afirma a organização do evento.

O encontro contará com a presença da psicóloga Fernanda Bornhausen. A brasileira é idealizadora do SEDO - Farmácia da Mente, startup do segmento de saúde com foco nos cuidados com a saúde mental. O encontro teve as inscrições encerradas antecipadamente diante da grande procura.

O foco do evento será iniciativas de uma melhor vivência emocional e mental e terá o propósito, conforme os organizadores, de "ajudar as pessoas na manutenção e aquisição a ter uma vida saudável também nos negócios".

Serviço

Evento Missão Mulher

Quando: Na quarta-feira, 30 de março.

Na quarta-feira, 30 de março. Onde: Salão de eventos do Hotel Gran Marquise, em Fortaleza.

Salão de eventos do Hotel Gran Marquise, em Fortaleza. Horário: Às 18h.

Às 18h. Para quem: mulheres empreendedoras ou que queiram empreender

mulheres empreendedoras ou que queiram empreender Como participar: Entrada gratuita para inscritos, sujeito a lotação



