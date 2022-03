Evento "Rotas Ceará" propõe diálogo entre setores para desenvolvimento sustentável

Os debates serão sobre os projetos de geração de energia limpa e renovável, bem a consolidação do hub de saúde e do agronegócio no Ceará

Começa nesta terça-feira, 29 de março, o evento "Rotas Ceará Vanguardas". Em uma série de seminários, palestras e debates, o encontro segue com agenda até o dia 31 do referido mês com aposta em diálogo entre setores como caminho para o fomente de tecnológica, inovação e estratégias de governança em prol do desenvolvimento sustentável no Estado.

As temáticas a serem abordadas neste ano dizem respeito aos projetos de geração de energia limpa e renovável, bem como práticas sustentáveis na consolidação do hub de saúde e do agronegócio no Ceará.

O encontro é gratuito e aberto ao público mediante inscrições prévias e ocorre na sede da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec). O objetivo da realização, conforme os organizadores do evento é "apresentar os impactos de setores que despontam como vanguarda no desenvolvimento econômico do Estado".

Além da apresentação de projetos e iniciativas em andamento, a proposta do encontro é gerar uma maior articulação entre os segmentos de inovação para consolidar um desenvolvimento mais descentralizado no Ceará e alinhar ações que possam ocorrer em paralelo com impulsionamento mútuo.

Em três dias de evento, a inciativa promovida pela Fiec e organizada pelo Oõbar Content em parceria com a empresa Ideia de Evento, reunirá, das 14h às 18h, empresários, pesquisadores, e entidades públicas e privadas de fomento ao desenvolvimento regional.

Ação está alinhada ainda com os projetos Ceará 2050 e Fortaleza 2050, os quais propõem a diversificação da matriz econômica cearense com captação e aplicação de investimentos em torno dos 14 eixos estratégicos.

No primeiro dia de evento, o assunto a ser abordado será os projetos referentes ao hub industrial da saúde no Estado. Na sequência, no dia 30, o tema se voltará para as atividades do agronegócio e por fim, na quinta-feira, 31 de março, o hub de energias renováveis, com destaque para exploração do hidrogênio verde, será o tema central de debate no último dia do evento. Confira programação completa:

Programação Rotas Ceará - Vanguardas

DIA 29 DE MARÇO, TERÇA-FEIRA. TEMA: HUB DA SAÚDE

14h: Abertura

14h30min às 15h30min: Palestra de Abertura: Um novo Ceará desponta no horizonte de inovação na Saúde, Mário Moreira, Vice-presidente de Gestão e desenvolvimento Institucional da Fiocruz

15h30min às 17h: Painel Ceará, Estado de Vanguarda na Saúde

TEMA 1: A Experiência do capacete Elmo e a vanguarda da pesquisa e inovação a serviço da Saúde –Marcelo Alcântara, superintendente da Escola de Saúde Pública do Ceará e Idealizador do Capacete Elmo

TEMA 2: Experiência da Vacina da Universidade Estadual do Ceará (UECE) – Izabel Florindo Guedes, Profa. Imunologista que Chefia o grupo chefia o grupo de criação da vacina Cearense

TEMA 3: Gestão da Pandemia – Dr Carlos Roberto Martins (Cabeto), coordenador do Grupo de Implantação do Distrito de Inovação em Saúde e ex-Secretário de saúde do Estado do Ceará

TEMA 4: Inovação na saúde. Uso da robótica na medicina- Dr. Luis Moura, Presidente do Instituto do Obeso



DIA 30 DE MARÇO, QUARTA-FEIRA. TEMA: HUB DO AGRONEGÓCIO



14h: Abertura

14h30min: Palestra A vocação Agro do Ceará, desafios e oportunidades com Amilcar Silveira, Presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (Faec)

15h15 às 17h: Painel Cenários do Agro e a Vanguarda do Ceará

TEMA 1: As oportunidades e desafios do agronegócio Cearense no contexto nacional e internacional com Luís Roberto Maldonado Barcelos, ex-presidente da Associação Brasileira dos Produtores Exportadores de Frutas e Derivados (Abrafrutas) e maior produtor de frutas frescas do Brasil pela Agrícola Famosa

TEMA 2: A Experiência de vanguarda da Carcinicultura no Ceará por Cristiano Maia, Presidente da Camarão BR

TEMA 3: Usina de Uranio e fosfato e as oportunidades para agronegócio com Tomás Figueiredo Filho, Diretor da Agência Nacional de Mineração



DIA 31 DE MARÇO, QUINTA-FEIRA. TEMA: HUB DE ENERGIAS VERDES



14h – 14h30min: Abertura

14h30min as 15h: Palestra Energias Renováveis e Hidrogênio Verde, Jurandir Picanço, Consultor de energias renováveis da Fiec

15h as 16h30min: Painel a vanguarda da produção de Energias Verdes, cenários e oportunidade para o Ceará.

TEMA1: Panorama de energias renováveis no Ceará por Joaquim Rolim, coordenador do Núcleo de Energia da Fiec

TEMA 2: Investidores e o panorama do Hidrogênio verde no Estado do Ceará com Constantino Frate, Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado do Ceará

16h30min às 17h - Palestra a inteligência da Universidade Federal do Ceará em apoio à implantação do Hub de Hidrogênio Verde do Pecém, apresentada por Fernando Nunes, presidente do Parque Tecnológico da Univerdidade Federal do Ceará (UFC)

17h às 17h45min – Perspectivas da produção de Hidrogênio verde no Ceará e os impactos no setor produtivo com Cayo Moraes, Gestor Executivo na EDP Brasil



