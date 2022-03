Gasolina sobe quase 15% em 20 dias no Ceará

A R$ 7,522, o preço médio do litro é o 6º mais caro do País e o 3º do Nordeste, de acordo com a Agência Nacional do Petróleo

Entre 5 e 25 de março, o preço médio do litro da gasolina no Ceará saltou 14,96%, segundo atestou o levantamento da Agência Nacional de Petróleo (ANP), divulgado neste sábado, 26. O mês foi marcado pelo reajuste de 18% no valor do combustível feito pela Petrobras às distribuidoras.

O valor médio do litro saltou de R$ 6,543 (entre 27 de fevereiro e 5 de março) para R$ 7,522 (na última semana), com picos de R$ 7,64 (entre 13 e 19 de março).

No entanto, a ANP não conseguiu mapear os valores exorbitantes operados pelos postos de combustíveis no Ceará a partir de 10 de março, quando a Petrobras informou do aumento pela manhã e os postos atualizaram a tabela ainda na tarde daquele dia.

O valor do litro, nestes dias, saltou para R$ 7,999. Hoje, o levantamento traz este mesmo preço como o mais alto encontrado pelos fiscais no Estado. Na prática, os preços encontrados pela ANP no Estado foram:

Preço médio: R$ 7,522

Preço mínimo: R$ 6,890

Preço máximo: R$ 7,999

Ranking dos estados

Entre os estados brasileiros, o Ceará apresenta a 6ª gasolina mais cara, quando se observa o preço médio cobrado. Já entre os nordestinos, o combustível é o 3º mais caro. Confira lista completa:

PIAUÍ: R$ 8,071 RIO GRANDE DO NORTE: R$ 7,857 RIO DE JANEIRO: R$ 7,694 ACRE: R$ 7,531 MINAS GERAIS: R$ 7,53 CEARÁ: R$ 7,522 TOCANTINS: R$ 7,516 RONDÔNIA: R$ 7,39 GOIÁS: R$ 7,387 PARÁ: R$ 7,382 SERGIPE: R$ 7,354 ESPIRITO SANTO: R$ 7,327 BAHIA: R$ 7,321 AMAZONAS: R$ 7,311 PERNAMBUCO: R$ 7,252 PARANÁ: R$ 7,25 DISTRITO FEDERAL: R$ 7,229 MARANHÃO: R$ 7,189 ALAGOAS: R$ 7,16 RORAIMA: R$ 7,078 PARAÍBA: R$ 7,028 SANTA CATARINA: R$ 7,024 MATO GROSSO DO SUL: R$ 7,008 MATO GROSSO: R$ 6,981 RIO GRANDE DO SUL: R$6,905 SÃO PAULO: R$ 6,857 AMAPÁ: R$ 6,322

Ranking dos municípios

A ANP ainda mostra quais cidades apresentam a gasolina mais e menos cara do Ceará. Desta vez, o levantamento trouxe os preços de nove municípios. Veja os preços:

SOBRAL: R$ 7,989 CRATEÚS: R$ 7,872 IGUATU: R$ 7,836 ITAPIPOCA: R$ 7,833 LIMOEIRO DO NORTE: R$ 7,789 QUIXADÁ: R$ 7,503 CRATO: R$ 7,501 CAUCAIA: R$ 7,488 MARACANAÚ: R$ 7,488 FORTALEZA: R$ 7,485 JUAZEIRO DO NORTE: R$ 7,353

