Gasolina chega a R$ 8 em postos de combustíveis de Fortaleza após reajuste da Petrobras

O POVO percorreu postos de combustíveis em Fortaleza durante a manhã desta sexta-feira, 11 de março, e constatou o litro da gasolina comum sendo comercializado a R$ 8. O preço praticado é 23,64% maior do que a última média encontrada pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), no dia 5 deste mês.

Aumento ocorre em decorrência da implementação do reajuste de 18,8% no preço da gasolina comum cobrado nas refinarias anunciado pela Petrobras na quinta-feira, 10 de março, e implementado nesta sexta-feira, 11. A Petrobras reajustou ainda o preço do óleo diesel em 24,9% e do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), o gás de cozinha, em 16%.

Todos os derivados de petróleo reajustados pela estatal já computam aumento de preços no Ceará. As projeções indicam que os valores devem chegar na máxima de R$ 150 para um botijão de 13kg do gás de cozinha e R$ 9 para o litro da gasolina comum e de R$ 8 para o diesel.

O POVO percorreu postos de combustível no trecho da BR-166 que interliga o bairro Messejana ao Centro de Fortaleza, e ainda unidades comerciais de combustíveis na avenida Washington Soares até o bairro Aldeota e constatou o preço de R$ 7,99 como o mais comum para o litro da gasolina em Fortaleza.

O mais baixo foi encontrado em dois postos da franquia Shell, na Aldeota, com valor de R$ 6,79. O padrão de preços para a marca foi de R$ 7,29. Nas unidades abaixo dos R$ 7,50, longas filas se formam por aqueles que optaram por percorrer a Cidade na manhã desta sexta-feira, 11, em busca de abastecer com os valores praticados antes do reajuste.

Entre esses motoristas está Fabiano Soares, de 48 anos, e professor de jiu-jitsu. Ele comenta que o preço atual da gasolina está um "absurdo" e define a situação como "desumana". O cearense diz ainda que optou reservar algumas horas desta sexta-feira para se descolar até um posto de combustíveis que ainda não tenha reajusto a tabela de preços ou que não a tenha feito de forma integral.

"Cidadão a gente tenta todas as alternativas para achar uma alternativa mais viável de preço que caiba no nosso bolso. Bolso do brasileiro que está pagando em dólar pela gasolina com o preço que tá sendo cobrado hoje", afirma Fabiano. Na espera, ele relata angústia e cansaço na busca por um combustível mais barato ao destacar que a alta de preços já compromete uma parcela maior de sua renda.

O POVO apurou ainda que os postos de combustíveis com preços mais baratos estão optando por repassar os reajustes de forma gradual. Na unidade com preço mais em conta encontrada, com valor de R$ 6,79 pelo litro da gasolina comum, um funcionário revela que as vendas dispararam desde o anúncio do reajuste.

A fonte revela que o estoque de gasolina comum possui cerca de 40 mil litros e que com a alta demanda está sendo preciso reabastecer as bombas todos os dias. Com a renovação diária do estoque, o aumento será diluído ao longo dos próximos dias.

Com informações do repórter Samuel Pimentel

