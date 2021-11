Aneel libera eólicas no Ceará e em mais três estados

No Ceará, em Trairi, foram autorizadas para operação comercial as eólicas Serra do Mato II e III, da Qair Brasil. E para operação em teste, a Serra do Mato IV. Ao todo, são 46,2 MW de capacidade instalada

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) autorizou para início da operação comercial as unidades geradoras dos parques eólicos Serra do Mato II e III, localizados no município de Trairi, a 137 km da Capital cearense. Os empreendimentos da Qair Brasil somam 42 MW de capacidade instalada.

A agência reguladora também liberou no Estado, para operação em teste, a EOL Serra do Mato IV, com 4,2 MW. Também da Qair Brasil.



Desde o último dia 29 de outubro, também foram liberadas para operação comercial a EOL Ventos de Santa Martina 12, no Rio Grande do Norte, com 4,2 MW, e as unidades geradoras da UTE Tamaniquá – CGA, com 0,87 MW, no Amazonas.

E para operação em teste as unidades geradoras da EOL Ventos da Bahia XIII e XIV, que somam 11 MW, e a EOL Ventos de Santa Esperança 22, de 4,2 MW, ambas localizadas na Bahia.

