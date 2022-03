Hidrogênio Verde: Ceará assina mais quatro protocolos

Estado já conta com 16 assinaturas e, nesta semana, de acordo com o secretário do Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Maia Júnior, aumentará para 20

Quatro novos protocolos que envolvem o hidrogênio verde (H2V) devem ser assinados nesta semana, segundo informou o secretário Maia Júnior (Desenvolvimento Econômico e Trabalho) em entrevista ao O POVO. Com essas inovações, o Ceará passará a ter 20 protocolos assinados. Entre os principais parceiros, empresas americanas, europeias e asiáticas.

O hidrogênio verde (H2V) é produzido por meio de fontes renováveis e se apresenta como a alternativa mais limpa para diminuir a emissão de carbono e, assim, garantir um futuro sustentável para o planeta.

O planejamento é que o Hub de Hidrogênio Verde do Ceará deva ser instalado no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp), em São Gonçalo do Amarante. A novidade foi lançada em fevereiro deste ano em parceria com a Universidade Federal do Ceará (UFC) e a Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec).

A proposta é buscar redução na emissão de poluentes com novos investimentos e ampliação de oportunidades de negócios e geração de empregos no Ceará. Desta forma, impulsionando a economia do Estado, que se destaca nesse setor.



