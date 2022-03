Salário mínimo deveria ser de R$ 6 mil para absorver alta de preços no Brasil

A média de horas trabalhadas no Brasil para compra de uma cesta básica chega a 114h e 11minutos, conforme revela o Dieese

Com a inflação acumula de janeiro em 10,38% e os recentes reajustes computados em fevereiro, o salário mínimo ideal do brasileiro deveria ser de R$ 6.012,18. Valor é o mínimo necessário para garantir o atendimento às necessidades básicas de uma família de quatro pessoas. A projeção é do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

Em Fortaleza, para comprar uma cesta básica, com 12 produtos essenciais para alimentação diária de uma pessoa adulta, o consumidor precisa trabalhar 110 horas e 39 minutos. As informações fazem parte da pesquisa da Cesta Básica realizada pelo Dieese e divulgada nesta quarta-feira, 9 de março, com relação a dados de fevereiro deste ano.

A média de horas trabalhadas no Brasil para compra de uma cesta básica é de 114 horas e 11minutos. Em janeiro deste ano estava em 112h20min, enquanto há um ano, em fevereiro de 2021 era de 110h22min.

Para equiparar a renda mínima com os preços dos alimentos, o salário mínimo deveria ser cerca de cinco vezes maior do que o patamar atual.

O valor é calculado "levando em consideração a determinação constitucional que estabelece que o salário mínimo deve ser suficiente para suprir as despesas de um trabalhador e da família dele com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência", conforme pontua o Dieese.

Com relação aos preços praticados, enquanto em Fortaleza uma cesta básica custa R$ 609,60, maior patamar do Nordeste, em São Paulo, chega a R$ 715,65, sendo o mais alto entre todas as 17 capitais monitoradas pelo Dieese.

Os trabalhadores cearenses que ganham apenas um salário mínimo, fixado em R$ 1.212 neste ano, precisam comprometer 53,84% da renda do mês para comprar uma cesta básica. Na região mais cara do Brasil, em São Paulo, o percentual de renda a ser comprometido para compra básica de alimentos chega a 63,83%.

Com relação aos doze produtos que integram a cesta básica montada pelo Dieese, oito computaram altas em todo o Brasil. O feijão, produto com maior alta em fevereiro, ficou até 7,25% mais caro, com alta em todas as capitais que integram o levantamento.

Na sequência, o café ficou até 7,77% mais caro, registrando redução de preço apenas em São Paulo, onde o produto ficou 3,86% mais barato. O óleo de soja teve alta de até 2,89%, enquanto a batata chegou a uma variação de até 48,40% no preço. A carne bovina e a manteiga computaram alta em 14 das 17 regiões pesquisadas.

Preço da cesta básica nas capitais brasileiras:

São Paulo - R$ 715,65



- R$ 715,65 Florianópolis - R$ 707,56



- R$ 707,56 Rio de Janeiro - R$ 697,37



- R$ 697,37 Porto Alegre - R$ 695,91



- R$ 695,91 Vitória - R$ 682,54



- R$ 682,54 Campo Grande - R$ 678,43



- R$ 678,43 Brasília - R$ 670,98



- R$ 670,98 Curitiba - R$ 652,90



- R$ 652,90 Belo Horizonte - R$ 642,01



- R$ 642,01 Goiânia - R$ 641,09



- R$ 641,09 Fortaleza - R$ 609,60



- R$ 609,60 Belém - R$ 574,86



- R$ 574,86 Natal - R$ 557,20



- R$ 557,20 Salvador - R$ 552,30



- R$ 552,30 João Pessoa - R$ 549,33



- R$ 549,33 Recife - R$ 549,20



- R$ 549,20 Aracaju - R$ 516,82

