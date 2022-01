Preço da cesta básica em Fortaleza subiu 8,24% em 2021

Repórter no OPOVO

Apesar do recuo de 0,22% em dezembro, o valor da cesta básica estimado pelo Dieese, de R$ 579,06, é R$ 44 mais cara do que há um ano R$ 534,96

Em dezembro de 2021, o conjunto dos 12 produtos que compõem a cesta básica de Fortaleza registrou uma deflação de -0,22%. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira, 7, pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). Porém, no acumulado do semestre e do ano o cenário é de alta de 6,91% e 8,24%, respectivamente.

Em dezembro, a baixa nos preços de cinco dos doze produtos da cesta básica fez com que um trabalhador, para adquirir os produtos, respeitadas as quantidades definidas para a composição da cesta, tivesse que desembolsar R$ 579,06.

Considerando o valor e, tomando como base o salário mínimo vigente no país no período da pesquisa, de R$ 1.100,00, isso significa dizer que o trabalhador teve que desprender 115h e 49 minutos de sua jornada de trabalho mensal para essa finalidade. O gasto com alimentação de uma família padrão (2 adultos e 2 crianças) foi de R$ 1.737,18.

Dentre os produtos que mais contribuíram para leve redução nos gastos da cesta básica no último mês de dezembro estão a baixa do tomate (-7,52%), do arroz (-2,22%) e da banana (-1,21%). Por oturo lado, outros seis produtos registraram uma alta no preço, dos quais, destacam-se: a farinha (6,08%), o café (4,78%) e a carne (2,72%).

O valor estimado para a cesta básica em dezembro (R$ 579,06) está mais cara do que em

junho de 2021 (R$ 541,61) e R$ 44 a mais do que em dezembro de 2020 (R$ 534,96).

Na série de 12 meses, dos produtos que compõem a Cesta Básica, os únicos itens a apresentar redução no preço foram o arroz (-14,03%), a banana (-6,03%) e o feijão (-2,51%). Já as maiores altas foram: o café (67,27%), o açúcar (32,12%) e o tomate (28,24%).

Brasil

Em 2021, o valor da cesta básica aumentou nas 17 capitais onde o Dieese realiza mensalmente a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos. As altas mais expressivas, quando se compara dezembro de 2020 com o mesmo mês de 2021, foram registradas em Curitiba (16,30%), Natal (15,42%), Recife (13,42%), Florianópolis (12,02%) e Campo Grande (11,26%).

Por outro lado, as menores taxas acumuladas ocorreram em Brasília (5,03%), Aracaju (5,49%) e Goiânia (5,93%).



Já entre novembro e dezembro de 2021, o valor da cesta subiu em oito cidades, com destaque para Salvador (2,43%) e Belo Horizonte (1,71%). A redução mais importante foi registrada em Florianópolis (-2,95%).

Em dezembro de 2021, o maior custo do conjunto de bens alimentícios básicos foi apurado em São Paulo (R$ 690,51), seguido por Florianópolis (R$ 689,56) e Porto Alegre (R$ 682,90).

Entre as cidades do Norte e Nordeste, com composição diferente da cesta, os menores valores médios foram observados em Aracaju (R$ 478,05), João Pessoa (R$ 510,82) e Salvador (R$ 518,21).

