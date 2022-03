Com alta de 0,37% em um mês, cesta básica chega a R$ 609,60 em Fortaleza

O conjunto de 12 produtos básicos para sobrevivência que integram a cesta básica em Fortaleza ficou 0,37% mais caro em fevereiro de 2022. Com a alta, o preço da cesta básica na Capital cearense sai de R$ 607,35 em janeiro, para R$ 609,60, custando mais de meio salário mínimo (fixado em R$ 1.212 neste ano) e sendo a mais cara entre as capitais do Nordeste.

Em Fortaleza, os trabalhadores gastam 53,84% do salário mínimo para comprar uma cesta básica. As informações foram divulgadas no fim da manhã desta quarta-feira, 9 de março, pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). A pesquisa revela ainda que para compra de uma cesta básica, o cidadão assalariado precisa trabalhar 110 horas e 39 minutos.

O gasto médio de uma família padrão, composta por dois adultos e duas crianças, em Fortaleza, chega a R$ 1.828,80. O mínimo necessário para alimentação básica é R$ 616,80 mais caro do que um salário mínimo. No comparativo anual, a cesta básica em Fortaleza está 16,46% mais cara do que há um ano. Em fevereiro de 2021, o preço era de R$ 523,46.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Poupança tem retirada líquida de R$ 5,35 bi em fevereiro, diz BC

Preços de produtos na saída das fábricas sobem 1,18% em janeiro

Dos doze produtos que formam a cesta básica monitorada pelo Dieese, oito computaram alta de preços no segundo mês de 2022. As principais altas foram da banana, com reajuste de 7,33%, seguido pelo feijão que ficou 5,65% mais caro do que em janeiro. Com a terceira maior alta no preço, o quilo da farinha ficou 5,36% mais caro em Fortaleza.

Em contrapartida, mas sem representar uma redução no preço da cesta básica, o tomate computou 9,50% de redução no preço, seguido pelo leite (-0,98%) e pelo óleo que ficou 0,86% mais barato na Capital.

Veja a variação de preço dos produtos da cesta básica em fevereiro de 2022 em Fortaleza

Carne - 2,29% mais caro



- 2,29% mais caro Leite - 0,98% mais barato



- 0,98% mais barato Feijão - 5,65% mais caro



- 5,65% mais caro Arroz - 0,16% mais barato



- 0,16% mais barato Farinha - 5,36% mais caro



- 5,36% mais caro Tomate - 9,50% mais barato



- 9,50% mais barato Pão - 2,86 mais caro



- 2,86 mais caro Café - 1,67% mais caro



- 1,67% mais caro Banana - 7,33% mais caro



- 7,33% mais caro Açúcar - 1,71% mais caro



- 1,71% mais caro Óleo - 0,86% mais barato



- 0,86% mais barato Manteiga - 0,28% mais caro

Fortaleza tem a cesta básica mais cara do Nordeste

A pesquisa do Dieese leva em consideração os preços praticados nas regiões metropolitanas de 17 capitais brasileiras. No Nordeste, dos nove estados da região, seis são contemplados com o estudo, sendo eles: Ceará, Sergipe, Pernambuco, Paraíba, Bahia e Rio Grande do Norte.

Sobre o assunto Preço da cesta básica em Fortaleza subiu 8,24% em 2021

Valor da cesta básica aumenta em todas as capitais em 2021

Com alimentos, inflação de janeiro foi quase o dobro aos mais pobres, diz Ipea

Nas localidades presentes no levantamento, o menor preço para cesta básica foi encontrado em Aracaju, no valor de R$ 516,82, sendo o menor encontrado no País. Com preço de R$ 609,60, Fortaleza é a cidade com a cesta básica mais cara do Nordeste, sendo o 11º maior preço encontrado no País.

As cidades de São Paulo e Florianópolis registram as cestas básicas mais caras do Brasil com valores respectivos de R$ 715,65 e R$ 707,56. Em São Paulo, os trabalhadores gastam 63,83% do salário mínimo para comprar uma cesta básica.

Preço da cesta básica nas capitais brasileiras:

São Paulo - R$ 715,65



- R$ 715,65 Florianópolis - R$ 707,56



- R$ 707,56 Rio de Janeiro - R$ 697,37



- R$ 697,37 Porto Alegre - R$ 695,91



- R$ 695,91 Vitória - R$ 682,54



- R$ 682,54 Campo Grande - R$ 678,43



- R$ 678,43 Brasília - R$ 670,98



- R$ 670,98 Curitiba - R$ 652,90



- R$ 652,90 Belo Horizonte - R$ 642,01



- R$ 642,01 Goiânia - R$ 641,09



- R$ 641,09 Fortaleza - R$ 609,60



- R$ 609,60 Belém - R$ 574,86



- R$ 574,86 Natal - R$ 557,20



- R$ 557,20 Salvador - R$ 552,30



- R$ 552,30 João Pessoa - R$ 549,33



- R$ 549,33 Recife - R$ 549,20



- R$ 549,20 Aracaju - R$ 516,82

Tags