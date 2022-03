Sistemas para declaração do imposto de renda 2022 apresentam instabilidade

No primeiro dia do prazo para declaração do imposto de renda 2022, o programa da Receita Federal apresenta instabilidade e problemas na instalação e operação do serviço. Contribuintes que tentaram realizar o download do programa pra prestar contas com o fisco na manhã desta segunda-feira, 7 de março, relatam dificuldades no acesso ao site da Receita e impossibilidade de instalação do programa.

O aplicativo "Meu Imposto de Renda", viabilizado pela Receita Federal para celulares com sistemas operacionais Android e iOS chegou a ficar fora no primeiro dia do prazo para envio das declarações. Um aviso alertando sobre "ajustes" no aplicativo estava sendo exibido no começo da manhã de hoje.

O POVO testou o aplicativo às 10h30min desta segunda-feira, e constatou que o download e o login estavam funcionando normalmente. O aviso alertando sobre ajustes no aplicativo não foi exibido, porém, as funcionalidades do serviço não estavam operacionais. Após algumas tentativas de uso, o aplicativo trava e precisa ser reiniciando.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Imposto de Renda 2022: a partir de qual valor precisa declarar?

Imposto de Renda 2022: veja as novidades da declaração deste ano

Imposto de Renda 2022: como baixar o aplicativo e programa para declaração

O processo de teste foi feito também no site da Receita Federal, que não apresenta mais instabilidade. Porém, a opção de download para computador do programa do fisco que permite o envio da declaração segue instável. O POVO também realizou testes do serviço e comprovou que em alguns casos o serviço simplesmente não carrega e que em outros é exibido um alerta de falha na conexão com o link de download.

No começo da manhã, conforme constatado pelo Uol, antes do sistema sair do ar, um outro erro estava ocorrendo. Ao invés de ser exibido a tela para declaração do imposto de renda de 2022 havia um informe sobre a declaração de 2023 e não havia nada sobre a prestação de contas deste ano.

Ao clicar no ano de 2023, porém, o contribuinte era redirecionado para a tela correta. O erro foi corrigido pouco antes do sistema sair completamente do ar.

Sobre o assunto Receita libera serviços do Imposto de Renda para Portal Gov.br

Como evitar erros na declaração do Imposto de Renda

Neste ano, o prazo vai até as 23 horas e 59 minutos do dia 29 de abril (29/04). Em todo o Brasil são esperados 34,1 milhões de declarações, sendo 750 mil apenas no Ceará. Aqueles que perderem o prazo pagarão multa mínima de R$ 165,74, variando de 1% a 20% do imposto devido por cada mês de atraso, além de uma série de encargos civis.

As instabilidades em sistemas do gênero, em geral representam um grande fluxo de acesso e incapacidade técnica de processamento do volume de pedidos. Não há ainda uma previsão de quando o serviço será normalizado.

Por volta das 10h40min, O POVO, em uma nova sequência de testes, chegou a conseguir iniciar o download do programa para computador, indicando sucesso na conexão com o banco de dados da Receita Federal e atuação dos técnicos do órgão na solução do problema. Ainda assim, após algum tempo de processamento a instabilidade no serviço retornou e o baixamento não pode ser concluído.

Programa da Receita Federal para declaração do imposto de renda 2022 fica fora do ar no primeiro dia do prazo para prestação de contas (Foto: O POVO)



Imposto de Renda 2022: como baixar o Programa Gerador da Declaração (PGD) para computador

Você deve acessar o site da Receita Federal e clicar em Meu Imposto de Renda Ao ser direcionado para uma nova página, clique em baixar programa Depois disso, basta escolher o programa que corresponda ao sistema operacional do seu computador (com versões para o Windows, MacOs, Linux e Multiplataforma)

Imposto de Renda 2022: como baixar o aplicativo Meu Imposto de Renda para celular

Por meio de dispositivos móveis como celulares ou tablets, basta pesquisar o aplicativo Meu Imposto de Renda gratuitamente, que está disponível em lojas para sistema Android ou iOS.

Imposto de Renda 2022: é possível declarar sem ser pelo PGD ou aplicativo?

Sim. A declaração do IRPF 2022 também pode ser realizada pelo portal e-Cac (Centro Virtual de Atendimento) no endereço cav.receita.fazenda.gov.br/autenticacao/login/index.

Imposto de Renda 2022: cronograma da declaração



25 de fevereiro: publicação da Instrução Normativa

03 de março: habilitação dos serviços de imposto de renda com conta gov.br

07 de março: disponibilização do programa gerador e do aplicativo para envio da declaração

15 de março: disponibilização da declaração pré-preenchida para quem tem conta nível outro ou prata na plataforma gov.br

29 de abril: último dia para envio da declaração.



Imposto de Renda 2022: documentos necessários para preencher a declaração



Confira abaixo a lista da documentação necessária para preencher sua declaração do Imposto de Renda. Vale ressaltar que algumas opções podem não se aplicar ao seu caso:

Nome, CPF, data de nascimento e endereço atualizado

Cópia da última declaração de Imposto de Renda entregue (caso haja)

Grau de parentesco dos dependentes (caso haja) e suas respectivas informações

Dados atualizados da conta bancária

Informe de rendimentos da empresa

Comprovantes e documentos de bens, como imóveis e veículos, principalmente de negociações realizadas

Informe de rendimentos de investimentos (fornecido pelas corretoras)

Documentos com informações sobre empréstimos e financiamentos

Comprovantes de INSS

Comprovantes de pagamento de despesas médicas

Documentos referentes ao pagamento de despesas com educação

Comprovantes de contribuições para a previdência privada

Holerites, recibos de pagamento e notas fiscais em geral do ano anterior.

Veja vídeo com dicas do Dei Valor para declarar o Imposto de Renda

Tags