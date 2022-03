Imposto de Renda 2022: como baixar o aplicativo e programa para declaração

A entrega da declaração do Imposto de Renda 2022 acontece entre os dias 7 de março e 29 de abril, com multa para aqueles que não seguirem o prazo; veja como baixar o programa ou o aplicativo para realizar a declaração

A entrega da declaração do Imposto de Renda 2022 começa nesta segunda-feira, 7 de março (07/03), e seu prazo se encerra no dia 29 de abril. Aqueles que não fizerem a declaração dentro do prazo poderão receber multa mínima de R$ 165,74, variando de 1% a 20% do imposto devido por cada mês de atraso.

Todo o processo pode ser feito pelo computador, por meio do Programa Gerador da Declaração (PGD), com o download disponível no site da Receita Federal, ou pelo celular, por meio do aplicativo Meu Imposto de Renda, com download disponível na Google Play Store, para sistema android, ou na Apple Store, para iOS.

Sobre o assunto Imposto de Renda 2022: como fazer declaração e prazo de entrega

Imposto de Renda 2022: a partir de qual valor precisa declarar?

Imposto de Renda 2022: veja as novidades da declaração deste ano

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Imposto de Renda 2022: como baixar o Programa Gerador da Declaração (PGD) para computador

Você deve acessar o site da Receita Federal e clicar em Meu Imposto de Renda Ao ser direcionado para uma nova página, clique em baixar programa Depois disso, basta escolher o programa que corresponda ao sistema operacional do seu computador (com versões para o Windows, MacOs, Linux e Multiplataforma)

Imposto de Renda 2022: como baixar o aplicativo Meu Imposto de Renda para celular

Por meio de dispositivos móveis como celulares ou tablets, basta pesquisar o aplicativo Meu Imposto de Renda gratuitamente, que está disponível em lojas para sistema Android ou iOS.

Imposto de Renda 2022: é possível declarar sem ser pelo PGD ou aplicativo?

Sim. A declaração do IRPF 2022 também pode ser realizada pelo portal e-Cac (Centro Virtual de Atendimento) no endereço cav.receita.fazenda.gov.br/autenticacao/login/index.

Imposto de Renda 2022: cronograma da declaração



25 de fevereiro: publicação da Instrução Normativa;

03 de março: habilitação dos serviços de imposto de renda com conta gov.br;

07 de março: disponibilização do programa gerador e do aplicativo para envio da declaração;

15 de março: disponibilização da declaração pré-preenchida para quem tem conta nível outro ou prata na plataforma gov.br;

29 de abril: último dia para envio da declaração.



Imposto de Renda 2022: documentos necessários para preencher a declaração



Confira abaixo a lista da documentação necessária para preencher sua declaração do Imposto de Renda. Vale ressaltar que algumas opções podem não se aplicar ao seu caso:

Nome, CPF, data de nascimento e endereço atualizado;

Cópia da última declaração de Imposto de Renda entregue (caso haja);

Grau de parentesco dos dependentes (caso haja) e suas respectivas informações;

Dados atualizados da conta bancária;

Informe de rendimentos da empresa;

Comprovantes e documentos de bens, como imóveis e veículos, principalmente de negociações realizadas;

Informe de rendimentos de investimentos (fornecido pelas corretoras);

Documentos com informações sobre empréstimos e financiamentos;

Comprovantes de INSS;

Comprovantes de pagamento de despesas médicas;

Documentos referentes ao pagamento de despesas com educação;

Comprovantes de contribuições para a previdência privada;

Holerites, recibos de pagamento e notas fiscais em geral do ano anterior.

Tags