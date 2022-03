IR 2022: entrega da declaração começa hoje (07/03); veja cronograma

Começa hoje, segunda-feira, 7 de março (07/03), a partir das 8 horas (horário de Brasília), a entrega da declaração do Imposto de Renda 2022. Neste ano, o prazo vai até as 23 horas e 59 minutos do dia 29 de abril (29/04). Sendo assim, os prazos desse ano será ampliado, como aconteceu nos dois anos anteriores devido à pandemia de Covid-19. Dentro deste período, a Receita Federal espera receber 34,1 milhões de declarações, sendo 750 mil apenas no Ceará.



Imposto de Renda 2022: quem deve declarar?

Sem reajuste na tabela desde 2015, os valores continuam os mesmos. Ou seja, quem obteve renda tributável em 2021 (seja em salário, aposentadoria ou aluguéis, entre outros) superior a R$ 28.559,70, deve declarar o Imposto de Renda. Também são obrigados a declarar IR todos que se encaixam nos seguintes requisitos:

Quem recebeu mais de R$ 40 mil isentos, não tributáveis ou tributados na fonte no ano (como indenização trabalhista ou rendimento de poupança, por exemplo);

Teve ganho com a venda de bens como casas, carros, entre outros;

Adquiriu ou vendeu ações na Bolsa;

Ganhou mais de R$ 142.798,50 em atividades rurais, como a agricultura ou obteve prejuízo rural a

ser compensado no ano-calendário de 2021 ou nos próximos anos;

Era proprietário de bens de mais de R$ 300 mil;

Passou a residir no Brasil em qualquer mês do último ano permaneceu no país até 31 de dezembro;

Vendeu um imóvel e comprou outro dentro do prazo de 180 dias.





Imposto de Renda 2022: quem não precisa declarar?

Todos aqueles que receberam valor inferior a R$ 28.559,70 em 2021, não precisam declarar o Imposto de Renda 2022. Além desse requisito básico, aposentados por invalidez ou por portar doenças graves (como Aids, esclerose múltipla e outras patologias listadas pela Receita Federal) são isentos de imposto sobre rendimentos relativos a aposentadorias e pensões. No entanto, caso possuam outros rendimentos devem declarar normalmente o IR.

Imposto de Renda 2022: cronograma da declaração

25 de fevereiro: publicação da Instrução Normativa;

publicação da Instrução Normativa; 03 de março: habilitação dos serviços de imposto de renda com conta gov.br;

habilitação dos serviços de imposto de renda com conta gov.br; 07 de março: disponibilização do programa gerador e do aplicativo para envio da declaração;

disponibilização do programa gerador e do aplicativo para envio da declaração; 15 de março: disponibilização da declaração pré-preenchida para quem tem conta nível outro ou prata na plataforma gov.br;

disponibilização da declaração pré-preenchida para quem tem conta nível outro ou prata na plataforma gov.br; 29 de abril: último dia para envio da declaração.



