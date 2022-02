Litro do álcool veicular no Ceará é o 2º mais caro do Nordeste; veja preços

O preço médio de R$ 5,55 praticado no Estado fica atrás apenas dos valores encontrados no Maranhão, onde o litro do álcool é vendido com preços entres R$ 4,99 e R$ 7,05

Mesmo completando a quarta semana de queda consecutiva, o preço médio do litro do etanol hidratado, o álcool veicular no Ceará é o mais caro entre os nove estados do Nordeste brasileiro. No Estado, u o litro do combustível é comercializado com valores entre R$ 5 e R$ 5,97.

As informação fazem parte do monitoramento semanal da Agência Nacional do Petróleo (ANP) divulgado na manhã deste sábado, 19 de fevereiro. A pesquisa consultou em 169 pontos de vendas em nove municípios do Estado entre os dias 13 e 19 de fevereiro.

O preço médio de R$ 5,55 praticado no Estado fica atrás apenas dos valores encontrados no Maranhão, onde o litro do álcool é vendido com preços entres R$ 4,99 e R$ 7,05, apresentando preço médio de R$ 5,57 por litro. Na região, o menor preço médio encontrado foi de R$ 4,99, na Paraíba.

No Ceará, o preço médio do etanol apresenta queda desde a última semana de janeiro deste ano. A tendência de queda no preço médio do combustível teve início entre os dias 12 e 25 de dezembro de 2021, quando o litro saiu de R$ 6,68 para R$ 6,66.

Desde então, o álcool no Ceará registou um único aumento, entre os dias 16 e 22 de janeiro deste ano, quando saiu de R$ 5,58 na semana imediatamente anterior para R$ 5,60. O aumento de R$ 0,20 foi revertido na sequência de quatro semanas de queda subsequentes. Cenário de estabilidade, com tendência de queda, também é refletido no preço médio do litro da gasolina comum no Estado, que varia entre R$ 6,09 e R$ 7,23.

Entre os municípios cearenses monitorados pela ANP, a cidade do Crato apresenta o menor preço (R$ 5) cobrado pelo litro do álcool veicular no Estado, enquanto o maior valor (R$ 5,97) foi achado em Itapipoca. Em Fortaleza o valor do combustível, conforme a ANP, varia entre R$ 5,17 e R$ 5,89, com preço médio de R$ 5,55.

Preço médio do litro do álcool por cidade no Ceará

Caucaia - varia entre R$ 5,27 e R$ 5,69



- varia entre R$ 5,27 e R$ 5,69 Crato - varia entre R$ 5,00 e R$ 5,89



- varia entre R$ 5,00 e R$ 5,89 Fortaleza - varia entre R$ 5,17 e R$ 5,89



- varia entre R$ 5,17 e R$ 5,89 Iguatu - varia entre R$ 5,49 e R$ 5,55



- varia entre R$ 5,49 e R$ 5,55 Itapipoca - varia entre R$ 5,95 e R$ 5,97



- varia entre R$ 5,95 e R$ 5,97 Juazeiro do Norte - varia entre R$ 5,13 e R$ 5,95



- varia entre R$ 5,13 e R$ 5,95 Limoeiro do Norte - varia entre R$ 5,64 e R$ 5,79



- varia entre R$ 5,64 e R$ 5,79 Maracanaú - varia entre R$ 5,09 e R$ 5,69



- varia entre R$ 5,09 e R$ 5,69 Quixadá - varia entre R$ 5,290 e R$ 5,89

