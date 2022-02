Em queda, preço da gasolina varia entre R$ 6,09 e R$ 7,23 no Ceará

Na terceira semana de fevereiro, o Ceará registra nova queda no preço médio do litro da gasolina comum cobrado aos consumidores. Entre os dias 13 e 19 deste mês, os motoristas cearenses pagaram entre R$ 6,09 e R$ 7,23 pelo litro do combustível. Faixa de preço representa a quarta gasolina mais cara entre os nove estados do Nordeste.

As informações fazem parte do monitoramento semanal feito pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) divulgado na manhã deste sábado, 19 de fevereiro, com dados coletados em 175 postos de combustíveis em 11 municípios cearenses.

Na semana passada, no período entre os dias 6 e 12 de fevereiro, a gasolina no Estado apresentou preço médio de R$ 6,57, valor três centavos maior do que o preço encontrado na semana imediatamente anterior. Apesar disso, a ANP não registrou alteração no preço mínimo e máximo encontrado nos postos de combustíveis cearenses.

Esse cenário representa quadro de estabilidade e mantém tendência iniciada ainda na última semana de novembro de 2021, quando o preço médio saiu de R$ 6,95 para R$ 6,94 e desde então não apresentou nenhuma alta maior do que cinco centavos e que não fosse seguida por uma queda subsequente no preço, revertendo a última alta.

Em Juazeiro do Norte, conforme a ANP, o preço do litro da gasolina comum chega a variar em média R$ 0,25 a depender do ponto de venda. O munícipio, na região do Cariri, apresenta o menor (R$ 6,09) encontrado no Estado para o combustível.

O maior valor (R$ 7,23) foi encontrando pela agência em Itapipoca, na cidade, o preço mínimo pelo litro de combustível é de R$ 7,22. Em Fortaleza, o preço varia entre entre R$ 6,17 e R$ 6,89.

No comparativo regional, o preço encontrado no Ceará só não é maior do que os praticados em três estados do Nordeste. Rio Grande do Norte, que apresenta o maior preço médio da região ao comercializar o litro da gasolina em média a R$ 6,90. Na sequência, com o segundo maior preço médio, a Bahia registra prçeo médio de R$ 6,84 e por fim, na terceira posição, o Piauí com média de R$ 6,75 por litro.

