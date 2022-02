ANP autuou nove estabelecimentos de combustíveis no Ceará

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) divulgou nesta sexta-feira, 18, o resultado das operações de fiscalizações em postos de combustíveis e revendas de GLP (gás de cozinha), entre os dias 11 e 17 deste mês, em 12 unidades da Federação. No Ceará, dos 15 estabelecimentos fiscalizados, nove foram autuados.

Nas ações, os fiscais verificaram se as normas da Agência – como o atendimento aos padrões de qualidade dos combustíveis, o fornecimento do volume correto pelas bombas, apresentação de equipamentos e documentação adequados, entre outras – estão sendo cumpridas.



No Ceará, os fiscais da ANP estiveram nos municípios de Fortaleza, Trairi, Paraipaba, Paracuru e Maracanaú, onde verificaram o funcionamento de 15 estabelecimentos dos segmentos de postos de combustíveis e revendas de GLP.





Em Fortaleza, um posto de combustíveis foi autuado e teve dois bicos abastecedores interditados por possuir instalações e equipamentos em desacordo com a legislação e pelo funcionamento irregular da bomba de combustíveis. Outro posto da cidade recebeu uma autuação por destinar óleo lubrificante usado ou contaminado para coletor não autorizado pela ANP.



Em Paraipaba, um posto foi autuado por não possuir os equipamentos necessários à realização das análises de combustíveis. Enquanto em Maracanaú um posto de combustíveis foi autuado e teve um bico abastecedor interditado por armazenar e comercializar etanol hidratado combustível com massa específica e teor alcoólico fora das especificações estabelecidas na legislação vigente.



Já em Trairi, dois postos de combustíveis foram autuados e tiveram, cada um, dois bicos abastecedores interditados por aferição irregular na bomba medidora. Também na cidade, uma revenda de GLP, de gás de cozinha, foi autuada por uma série de infrações, entre elas não obedecer às normas de segurança previstas na legislação, bem como armazenar e comercializar recipientes transportáveis de GLP cheios, de marca comercial de distribuidor de GLP diferente do cadastrado pelo revendedor na ANP.



No município de Paracuru um posto foi autuado e teve quatro bicos interditados por comercializar gasolina comum com percentual de etanol anidro abaixo do estabelecido pela ANP. No mesmo local, outros dois bicos abastecedores foram interditados por aferição irregular da bomba medidora.



Ainda em Paracuru, os fiscais autuaram outro posto que não possuía os equipamentos necessários à realização das análises dos combustíveis.







