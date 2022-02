Embaixador da Holanda visita Ceará com foco em relações comerciais e cooperação técnico-científica

A visita do embaixador do Reino dos Países Baixos no Brasil, André Driessen, ao Ceará teve como foco as relações comerciais com o Estado, principalmente no que tange à sociedade entre Porto do Pecém e Porto de Roterdã, projetos de sustentabilidade na área do hidrogênio verde e a possibilidade de realizar cooperação na área técnico-científica entre as universidades cearenses e holandesas.

O embaixador foi recebido pelo governador Camilo Santana, no Palácio da Abolição, em Fortaleza. Recepcionado com honras militares, esta foi a primeira visita do diplomata holandês ao Ceará.

Conforme nota do Governo do Estado, ainda foi avaliada a perspectiva de aumento nas exportações, além de projetos na área de tecnologia.

A visita teve a presença também da cônsul honorária da Holanda no Ceará, Annette de Castro, da vice-governadora Izolda Cela, e dos secretários Cesar Ribeiro (Assuntos Internacionais); Roseane Medeiros (executiva da Indústria/Sedet); e o presidente do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp), Danilo Serpa.

Relações comerciais

Na área de H2V, o governador assinou, em Roterdã, na Holanda, memorando de entendimento em 2021 entre o Governo do Ceará e o consórcio holandês Transhydrogen Alliance, formado pelas empresas Proton Ventures, Trammo, Global Energy Storage e VARO, para produção de hidrogênio verde no Complexo do Pecém. O protocolo prevê investimentos de 2 bilhões de dólares nos próximos anos.

E em relação às exportações, em 2021, houve alta de 18% nas vendas para a Holanda. Os Países Baixos compraram o equivalente a US$ 65,6 milhões em produtos, em especial melões, produtos à base de ferro e aço, castanhas, sucos e melancias.

Já em 2020, com o efeito pandemia, as exportações cearenses para a Holanda reduziram em 6,7%, totalizando US$ 55,8 milhões em compras.

Já nas importações, em 2021, o Ceará comprou da Holanda um total de US$ 53,6 milhões. A maior parte desse valor (95%) é referente à compra de óleo diesel (US$ 50,7 milhões), que foi o produto de maior destaque entre as importações realizadas pelo Ceará dos Países Baixos. (Com informações de Paola Vasconcelos da Secretaria para Assuntos Internacionais)