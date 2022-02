Empresa de pescados amplia serviços com nova fábrica de R$ 36 milhões no Porto de Fortaleza

A Compex Indústria e Comércio de Pesca e Exportação e a Companhia Docas do Ceará assinaram Termo Aditivo de Cessão de Uso Onerosa. Com isso, a empresa amplia os serviços de pesca em nova fábrica que agora contará com área total de 12,573 metros quadrados (m²).

A unidade tem investimento aproximado de R$ 36 milhões e a expectativa é que mais de 300 empregos formais sejam gerados.

A empresa, que atua há mais de 27 anos no Ceará e conta com 85% de suas vendas no âmbito internacional, arrematou a retroárea do Cais do Porto por R$ 3,4 milhões para o desenvolvimento de suas atividades. Com isso, o Cais Pesqueiro do Porto de Fortaleza recebe investimentos voltados para a indústria pesqueira.

O contrato de concessão foi assinado entre o Ministério da Infraestrutura, por meio da Companhia Docas do Ceará (CDC) com a Compex Indústria e Comércio de Pesca e Exportação Ltda., empresa vencedora do pregão eletrônico aberto pela CDC em março de 2020.

Foto: Divulgação

Presentes na solenidade do termo aditivo da Compex

A expectativa é que a concessão da área gere impactos da ordem de 15% nas exportações de peixes e de lagostas realizadas pelo Ceará.

Já na assinatura do aditivo, ontem, esteve o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas; o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante; o 1° vice-Presidente da Fiec, Carlos Prados; Jorge Seif, secretário de Aquicultura e Pesca; o secretário de Portos, Diogo Piloni; Mayhara Monteiro, presidente da Docas do Ceará; além dos empresários da Compex, Paulo Gonçalves e Maria Jose Goncalves Marinho; os deputados Federais Dr. Jaziel, Vaidon Oliveira e Júnior Mano; o capitão de Mar e Guerra Valença; a presidente do Sindifrio, Elisa Bezerra; Paulo André Holanda, diretor do Senai-CE e superintendente do Sesi-CE; e Karina Frota, gerente do CIN e colunista do O POVO.