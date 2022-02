Hapvida compra Smile Saúde por R$ 300 milhões e amplia controle no Nordeste

Valor abarca as ações e toda infraestrutura do grupo com cerca de 80 mil beneficiários de planos de saúde no Nordeste

Quatro dias após identificar sinergias de R$ 1,38 bilhão na incorporação do Grupo Notre Dame, a provedora de saúde cearense Hapvida comunica ao mercado, na manhã desta sexta-feira, 11 de fevereiro, a compra integral das ações e infraestrutura da Smile Saúde. A nova transação, avaliada em R$ 300 milhões, representa expansão do domínio de mercado pela Hapvida no Nordeste.

A rede de saúde do Grupo Smile adquirida pela empresa cearense conta com cerca de 80 mil beneficiários, sendo composta pelas seguintes marcas: Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda., Hospital João Paulo II Ltda. e Mais Saúde Clínica Ltda., pela sua subsidiária integral Hapvida Assistência Médica S.A.

Os principais mercados do Grupo Smile são os estados de Alagoas e Paraíba. Dentre as cidades com forte presença das unidades da rede estão Maceió (AL), João Pessoa (PB), Campina Grande (PB) e Brasília (DF). A rede possui ainda um hospital próprio sediado em João Pessoa com 39 leitos, sendo 14 leitos de UTI, além de uma clínica médica sediada na mesma cidade.

Os R$ 300 milhões aplicados pela Hapvida na compra das ações e capital social do Grupo Smile incluem ainda toda estrutura física da rede. "O valor está sujeito ao desconto do endividamento líquido e retenção para garantia de eventuais contingências", complementa o vice-presidente Financeiro e de Relações com Investidores da Hapvida, Maurício Teixeira, em comunicado ao mercado.



O documento destaca ainda que a finalização da compra operacionalizada pela Hapvida "está condicionada a determinadas condições precedentes, incluindo a aprovação dos órgãos reguladores". No texto, a empresa cearense reforça possuir uma carteira de 160 mil beneficiários em planos de saúde e três hospitais nas principais praças de atuação do Grupo Smile.

Assim, a compra tem por objetivo aumentar o domínio de mercado da Hapvida no Nordeste do Brasil, bem como acelerar o crescimento da rede cearense, "além de capturar sinergias assistenciais" por meio da interligação da infraestrutura do Grupo Smile e da Hapvida, que até então, eram concorrentes de mercado nas regiões acimas citadas.

Anúncio da compra ocorre dois dias antes da Hapvida dar início as negociações para lançamento de novas ações na Bolsa de Valores brasileira, a B3.

