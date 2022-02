Grande Fortaleza registra 6ª maior inflação do Brasil em janeiro; confira aumentos

A perda do poder de consumo dos moradores dos 19 municípios que compõem a Grande Fortaleza em janeiro deste ano se reflete na 6ª maior inflação do Brasil. Isso porque o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) divulgado na manhã desta quarta-feira, 9, revela um aumento de preços de 0,73% nos produtos e serviços da região com relação aos valores praticados em dezembro de 2021.

Alta na Região Metropolitana de Fortaleza ficou acima da média nacional de 0,53%, a maior para o primeiro mês do ano desde 2016. Na Capital, a inflação do mês de janeiro foi influenciada fortemente pelo encarecimento de bens de consumo relacionados à residência e também produtos de vestuário.

O levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) expressa ainda um aumento generalizado de preços de 11,03% na Grande Fortaleza nos últimos 12 meses. Em dezembro de 2021, a alta registrada pela região foi de 0,55%.

Além disso, a Capital cearense foi destaque na elevação de custos aos consumidores com o transporte público, com inflação de 8,55% a partir de 15 de janeiro no preço das passagens, maior reajuste registrado pelo IBGE, influenciando a média nacional de encarecimento do transporte público no País.

Veja o que ficou mais caro em Fortaleza no mês de janeiro de 2022

Artigos de residência - alta de 1,51% no preço cobrado ao consumidor

- alta de 1,51% no preço cobrado ao consumidor Vestuário - alta de 1,26%

- alta de 1,26% Saúde e Cuidados Pessoais - alta de 1,09%

- alta de 1,09% Alimentação e bebidas - alta de 1%

- alta de 1% Habitação - alta de 0,66%

- alta de 0,66% Comunicação - alta de 0,66%

- alta de 0,66% Despesas pessoais - alta de 0,80%

- alta de 0,80% Educação - alta de 0,13%

- alta de 0,13% Transportes - alta de 0,12%

No comparativo nacional, Aracaju computou a maior variação de preços do País, com encarecimento médio de 0,90% nos produtos e serviços ofertados no mercado do municípios. Na sequência, aparecem Rio branco, com alta de 0,87%, Salvador com 0,86%, Belo Horizonte (0,80%) e Goiânia (0,74%).

Na contramão do movimento nacional, Porto Alegre encerrou janeiro com deflação de 0,53%, sendo a única região a registrar redução no primeiro mês de 2022 no Brasil. Entre os motivos, conforme o IBGE, estão a queda nos preços da energia elétrica (-6,81%) e da gasolina (-6,20%) na região.

Cinco maiores altas em janeiro de 2022 na Grande Fortaleza

Tubérculos, raízes e legumes - ficaram 16,52% mais caros na Grande Fortaleza no mês de janeiro

- ficaram 16,52% mais caros na Grande Fortaleza no mês de janeiro Tecidos e armarinhos - 4,63% mais caros

- 4,63% mais caros Frutas - 3,95% mais caros

- 3,95% mais caros Eletrodomésticos e equipamentos - 3,23% mais caros



- 3,23% mais caros Recreação e lazer - 2,44% mais caros

Cinco maiores quedas de preço em janeiro de 2022 na Grande Fortaleza



Cereais, leguminosas e oleaginosas - tiveram redução de 3,02% no preço praticado na Grande Fortaleza em janeiro de 2022

- tiveram redução de 3,02% no preço praticado na Grande Fortaleza em janeiro de 2022 Combustíveis - Redução de 2,58%

- Redução de 2,58% Hortaliças e verduras - Redução de 2,06%

- Redução de 2,06% Produtos óticos - Redução de 1,13%

- Redução de 1,13% Energia elétrica residencial - Redução de 0,86%

