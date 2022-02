Em Fortaleza, 32,2% dos consumidores gastarão em média R$ 618,64 até fim do bimestre, diz pesquisa

Apesar do ticket médio elevado, a pesquisa Índice de Confiança do Consumidor (ICC) destaca redução da intenção de consumo com relação ao último bimestre de 2021

O comércio da Capital cearense começa o ano de 2022 com cenário positivo para o consumo, conforme revela a pesquisa Índice de Confiança do Consumidor de Fortaleza (ICC). Estudo pontua um ticket médio de compra de R$ 618,64 por pessoa entre os meses de janeiro e fevereiro deste ano, com estimativa de que até 32,2% dos fortalezenses realizem compras até o fim deste bimestre.

Apesar de valor médio elevado, o estudo divulgado na manhã desta terça-feira, 8 de fevereiro, destaca queda de 13,9 pontos percentuais na intenção de consumo da população da Cidade. Enquanto a taxa de pretensão de compras dos fortalezenses estava em 46,1% no último bimestre de 2021, nos dois primeiro meses de ano, a taxa caiu para 32,2%.

A pesquisa destaca ainda, que o cenário positivo para compras constrói-se em cima de desigualdades sociais e de renda. A maioria, 46,6% dos cidadãos de Fortaleza que manifestaram intenção de compra entre janeiro e fevereiro, apresenta renda familiar mensal acima de dez salário mínimos.

O perfil de quem irá comprar neste começo de ano concentra-se em consumidores do gênero masculino, representando 32,5% daqueles que mencionaram desejo de adquirir bens neste bimestre. A faixa etária que mais irá consumir neste período, conforme o ICC, concentra-se em jovens adultos com idade entre 18 e 24 anos.

A pesquisa pontua ainda um crescimento de 5,5% na confiança dos consumidores, saindo de 100,6 pontos no período entre novembro e dezembro do ano passado, para 106,1 pontos para os dois primeiros meses deste ano. Conforme o levantamento, isso "pode resultar em aumento das compras neste início de ano, principalmente para produtos em promoções ou liquidações."



O que os consumidores de Fortaleza pretendem comprar neste início de ano?

Móveis e artigos de decoração representam 15,4% da intenção de consumo dos fortalezenses



Televisores representam 14,6% da intenção de consumo dos fortalezenses



Artigos de vestuário representam 13,5% da intenção de consumo dos fortalezenses



Geladeiras e refrigeradores representam 12,5% da intenção de consumo dos fortalezenses



Máquina de lavar roupa representam 10,8% da intenção de consumo dos fortalezenses



Aparelhos de telefonia celular e smartphones representam 10,5% da intenção de consumo dos fortalezenses



Calçados representam 8,8% da intenção de consumo dos fortalezenses



Computadores e notebook representam 7% da intenção de consumo dos fortalezenses



Expectativa do comércio para 2022

Além do cenário de consumo direto, o Índice de Confiança do Consumidor de Fortaleza (ICC) revela ainda um sentimento de esperança dentre os consumidores da Cidade. O estudo estima que 32,4% dos fortalezenses classificam este começo de ano com um bom ou ótimo momento para a compra.

Com relação ao futuro, a pesquisa aponta de que 55,1% dos consumidores de Fortaleza consideram que a situação financeira atual está melhor ou muito melhor do que há um ano.

O sentimento positivo aumenta as expectativas para que as melhorias financeiras se prolonguem durante o ano, de modo que 78,8% dos entrevistados acreditam que sua situação financeira futura será melhor ou muito melhor do que a atual.

No que diz respeito à visão sobre o cenário nacional, 50,9% dos consumidores da Capital entrevistados na pesquisa acreditam em melhoria no cenário nos próximos doze meses.

Resultado é levemente superior ao observado no bimestre novembro/dezembro, quando tal sentimento atingia 49% dos entrevistados e expressa um otimismo controlado com relação ao cenário econômico nacional, mas confiante com relação ao contexto regional.

