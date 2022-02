Solar Coca-Cola investirá R$ 650 milhões em 2022 com foco em transformação digital

Após concluir a incorporação da divisão de bebidas do Grupo Simões e assumir o controle de mercado do Norte e Nordeste do Brasil, a empresa com sede no Ceará, a Solar, preparara-se para implementar R$ 650 milhões em investimentos ao longo de 2022. Informação foi repassada em entrevista exclusiva ao O POVO.

O principal foco das ações de investimento será na modernização das linhas de produção e na digitalização de clientes e pontos de venda. "Sobretudo em nossos clientes, queremos fortalecer ainda mais a execução das vendas de bebidas", conforme destaca André Salles, diretor geral da Solar.

O executivo pontua ainda que o aporte milionário será aplicado ainda nas frotas de caminhões, em ações de desenvolvimento sustentável e na implementação de novas tecnologias em toda cadeia produtiva mantida pela empresa.

Uma das estratégias de investimento nos pontos de venda em 2022, além das usuais aplicações de estratégias de ambientação, customização de geladeiras e padronização dos balcões de venda dos clientes, será a inclusão digital dos comerciais.

"Nós temos muitos clientes, pequenos empreendedores, empreendedores familiares que já vendem online, pelas redes sociais, ali pelo WhatsApp, então nós iremos impulsionar isso. Temos em 160 mil pontos de venda o aplicativo solar e queremos expandir isso para toda nossa rede, sendo a porta de inclusão digital de muitos empreendedores", acrescenta André.

Projeções para 2022

O representante da empresa afirma com exclusividade ao O POVO que mesmo com a complexidade da integração com o Grupo Simões, as projeções para o ano de 2022 são de manter a curva de crescimento registrada nos últimos anos. "Temos um crescimento expressivo, talvez com uma pequena desaceleração com relação a 2021, mas com relação ao fluxo de vendas, estimamos algo entre 9% e 11%", destaca.

Além dos produtos do portfólio da The Coca-Cola Company, a Solar dá prosseguimento à conquista de mercado no setor de bebidas alcoólicas e mira novas parcerias no setor, conforme revela André. O executivo detalha ainda que além das cervejas, o segmento de destilados tem sido um dos focos da empresa. A expansão da oferta de produtos de balas e gomas de mascar também está na mira da empresa.

"Queremos aproveitar a capilaridade para levar dentro do caminhão vermelho, outras categorias de produtos. Nós devemos avançar em outras parcerias em breve como forma oferecer para nossos clientes uma solução completa de entrega de produtos e oferecer a essas empresas acesso a melhor e maior rede de pontos de venda no País", argumenta.

Investimentos em sustentabilidade

Defendendo a sustentabilidade como algo "incorporado no DNA da empresa", André pontua que as ações de desenvolvimento sustentável também serão fortalecidas pela Solar ao longo do ano de 2022. Conforme o executivo, atualmente, 65% da energia usada pelas fábricas da empresa são de origem solar e eólica, com projeções de atingir uma matriz energética 100% renovável até o ano de 2027.

Outra ação destacada pelo executivo foi a adoção de tecnologias que permitem a redução do consumo de água nas operações, com redução de 30% do consumo nos últimos quatro anos. Além disso, o percentual de reciclagem do alumínio utilizado pela empresa chega a 97%.

"Com relação ao plástico das garrafas pet ainda estamos um pouco abaixo dos 60%, mas queremos melhorar isso. Estamos incentivando muitas iniciativas de reciclagem e viabilizando a construção de fábricas de resina reciclada para circulação dos engradados e já estamos discutindo utilizar plástico reciclando nas garrafas também", revela.

Ainda dentre das ações de sustentabilidade, há perspectiva de expansão das parcerias com entidades sociais locais e o instituto Coca-Cola para aumentar o número de beneficiários das ações de formação profissional para jovens em busca do primeiro emprego. "Já formamos 100 mil jovens, e conseguimos alocar 33 mil deles em postos de trabalho, o que é muito significativo. Com a pandemia, aprendemos muito o potencial de expandir essa ação com o ambiente online", complementa André.

O foco é ser uma referência ao mercado em todos os aspectos relacionados ao desenvolvimento sustentável, conforme finaliza o executivo.

