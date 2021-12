Engarrafadora da Coca-Cola está com 46 vagas de emprego no Ceará; veja como se candidatar

Articulista quinzenal do O POVO

Do total de oportunidades, uma é exclusiva para pessoas com deficiência (PCDs)

A Solar Coca-Cola está com 46 vagas de emprego no Ceará e reserva uma das oportunidades exclusivamente para pessoas com deficiência (PCDs).

Os cargos são para os Escritórios da segunda maior engarrafadora do Sistema Coca-Cola no Brasil, em Fortaleza, Maracanaú e Crato.

Conforme balanço da empresa, de dezembro de 2020 a outubro de 2021, a companhia aumentou em 33% o número de pessoas com deficiência no seu quadro de colaboradores. Ante cargos voltados para setores da indústria, logística e comercial, divulga alta de 39%.

Estas ações fazem parte do movimento #EuIncluo, que tem o objetivo de oferecer oportunidades com foco em igualdade, inclusão e diversidade no quadro de colaboradores da empresa.

Para se candidatar às vagas exclusivas voltadas para PCD, além da documentação obrigatória, é preciso apresentação de laudo médico. As inscrições e requisitos para as vagas podem ser encontradas no site da Solar Coca-Cola.

Atualmente, a empresa informa que conta com mais de 12 mil colaboradores e possui 9 fábricas espalhadas por todo o Nordeste e no Mato Grosso. Dentro desse território, a companhia é responsável pela produção e distribuição de mais de 150 produtos da Coca-Cola.

Vagas da Solar Coca-Cola disponíveis

Auxiliar de Produção (PCD)

Analista de Recursos Humanos

Analista de Dados

Analista Financeiro

Analista de Planejamento Logístico

Operador de CSC; entre outras.

