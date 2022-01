Ceará Credi prorroga até fevereiro prazo de adesão de prefeituras

As prefeituras interessadas em ter um posto de atendimento do programa devem se inscrever gratuitamente até o dia 18 de fevereiro

A Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece) prorrogou o chamamento público de prefeituras para a ampliação dos postos de atendimento do programa de Microcrédito Produtivo (Ceará Credi). Os municípios interessados poderão se inscrever gratuitamente até o próximo dia 18 de fevereiro, exclusivamente, pelo endereço eletrônico cearacredi@adece.ce.gov.br. Esse ano, meta do programa é investir R$ 110 milhões em microcrédito.

O Edital de prorrogação e o modelo do termo de adesão podem ser encontrados no site oficial da Adece (www.adece.ce.gov.br).

“Para este ano, a Adece deve destinar cerca de R$ 110 milhões do Fundo de Microcrédito Produtivo para o Ceará Credi, com estimativa de atender mais de 40 mil novos negócios. A parceria com as prefeituras é de fundamental importância, pois um dos nossos principais desafios está na capacidade de massificar e interiorizar o alcance do programa com muito mais eficiência no estado e assim dar o suporte necessário para a população mais vulnerável em um momento de recuperação econômica”, explica o presidente da Adece, Francisco Rabelo.

Até o momento, 22 prefeituras já aderiram a parceria por meio do chamamento público. Conforme a diretora de Economia Popular e Solidária da Adece, Silvana Parente, a parceria não envolverá repasse de recursos, mas será formalizada por meio de um termo de cooperação para uma maior estruturação do programa.

“A proposta para as prefeituras é que elas disponibilizem uma sala equipada e ao menos um agente administrativo remunerado e capacitado para atender em conjunto com o agente de crédito. Com isso, vamos acelerar bastante o programa e aumentar a presença local em todos os municípios”, explica.

A gestão do programa no município com estrutura técnica e metodológica, bem como apoio técnico na seleção e capacitação dos agentes ficarão sob responsabilidade da Adece. A disponibilização de recursos financeiros para atender as demandas de microcrédito do município, obedecendo as normas operacionais vigentes do Programa, está entre outras atribuições da Agência.

Como funciona o programa

O Ceará Credi é um programa de microcrédito produtivo lançado em abril de 2021 pelo Governo do Ceará e operacionalizado pela Adece. A iniciativa tem o objetivo de ampliar oportunidades de trabalho e renda para empreendedores e trabalhadores autônomos, formais e informais e agricultores familiares, por meio da disponibilização de microcrédito produtivo orientado, capacitação empreendedora e educação financeiras em comunidades urbanas e rurais do Ceará. Os empréstimos vão de R$ 500,00 a R$ 5 mil.

Um total de 112 agentes de crédito distribuídos em 56 postos já atuam no programa. Até o final do ano passado, o programa já havia atendido mais de 18 mil pequenos negócios no Estado, em cinco meses de operação.



