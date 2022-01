Expresso Guanabara assume operação de transporte intermunicipal do Litoral Oeste do Ceará

A Expresso Guanabara passará a operar o serviço de transporte intermunicipal de passageiros da área de operação nº 05, que engloba o litoral oeste do Ceará, onde está situada a Vila de Jericoacoara. O contrato de concessão foi assinado com a Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce) nesta quinta-feira (20).



A Guanabara venceu a licitação aberta pela agência reguladora em junho de 2021, com o objetivo de selecionar uma nova titular para atender a localidade.

Além de Jijoca de Jericoacoara, serão atendidos na operação os municípios de Acaraú, Amontada, Banabuiú, Barroquinha, Bela Cruz, Capistrano, Choró, Camocim, Cruz, Granja, Dep. Irapuan Pinheiro, Ibaretama, Ibicuitinga, Itapiúna, Itarema, Marco, Milhã, Miraíma, Mombaça, Morrinhos, Pedra Branca, Piquet Carneiro, Quixadá, Quixeramobim, Santana do Acaraú, Senador Pompeu e Solonópole.



O documento foi assinado pelo presidente da Arce, Matheus Teodoro, e pelo diretor da Expresso Guanabara, Carlos Magalhães. O contrato tem validade de oito anos.

De acordo com o presidente da Arce, Matheus Teodoro, o processo de licitação demandou tempo e dedicação dos técnicos da coordenadoria de transportes, que elaboraram todos os estudos relacionados ao certame.

“A assinatura do contrato com a Guanabara é fruto de muito esforço dos nossos analistas, que deram seu melhor para viabilizar a licitação de forma célere, principalmente por se tratar de uma área que engloba as cidades de Camocim e Jijoca de Jericoacoara, que são dois grandes polos turísticos. Agora, os cidadãos cearenses poderão contar com uma empresa devidamente qualificada para atendê-los."



