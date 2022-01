Casa Azul Ventures fecha 2021 com mais quatro startups no portfólio

Inovação| Agora, a aceleradora de startups do Grupo de Comunicação O POVO atende também a Vyse, Jobi, Rastropop e Instituto Solar

A Casal Azul Ventures, aceleradora de startups pertencente ao Grupo de Comunicação O POVO, finalizou o ano de 2021 com quatro novas empresas contratadas. Os acordos foram firmados ainda em dezembro, as novas startups são Vyse, Jobi, Rastropop e Instituto Solar.

Maurício Cardoso, Diretor de Operações da Casa Azul Ventures afirma que a entrada dessas novas startups reforçam o posicionamento da Casa Azul como uma aceleradora focada em tração, marketing e vendas, dando prioridade para aquelas que possuem soluções B2B (business to business) ou B2B2C (business to business to consumer).

As novas startups contratadas

A Vyse vem se destacando no mercado de mobilidade urbana do Ceará pois além da preocupação e qualidade com o passageiro em suas viagens a startup busca trazer a maior segurança e rentabilidade para os motoristas (melhorando a experiência das viagens e evitando costumeiros cancelamentos para passageiros).

A Rastropop é uma logtech de rastreamento veicular, que utiliza das informações de rastreamento para trazer inteligência na gestão do veículo, podendo acompanhar manutenções, custo e consumo de combustível e perfil de direção dos condutores.

A Jobi, vem trazendo uma solução de contratação de pessoas de baixa renda para o mundo de tecnologia, garantindo para as empresas funcionários preparados, engajados e com uma menor rotatividade do que números atuais.

O Instituto Solar já é fortemente reconhecido como a maior plataforma de ensino para integradores solares (profissionais que instalam placas solares em imóveis). Entretanto a empresa vem para a Casa Azul para se tornar uma plataforma completa para os integradores gerenciarem suas vendas e projetos de instalação (desde a formação inicial até o controle da instalação de todos projetos.

Além dessas, a Casa Azul atende ainda as seguintes startups: Urbis, Labpacs, Susclo, Servit, Be My Guest e Contas.

