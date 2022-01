Vedacit Labs abre inscrições para o 5° ciclo de aceleração de construtechs e proptechs

Estão abertas as inscrições (https://trutec.com.br/vedacitlabs//) para o maior programa de inovação para o setor de construção civil, o Vedacit Labs. O 5° ciclo de aceleração de construtechs e proptechs aceita inscrições até o próximo dia 31 de janeiro. O Pitch Day com as finalistas ocorre em março e as escolhidas iniciam os projetos no mesmo mês.

Com chancela da Trutec, as sturtups participantes receberão investimento para custeio dos pilotos, ainda terão uma rede de mentoria referência de mercado e conexões com parceiros e fornecedores. Segundo a organização, desde 2019, mais de 1,3 mil startups foram inscritas e 17 aceleradas, com investimentos de mais de R$ 2 milhões em projetos que utilizam a tecnologia e sustentabilidade em todo ciclo de vida das edificações.

“Todas as startups precisam de escala para tirar as boas ideias do papel e se tornar um grande negócio. É isso que a Trutec, por meio do Labs, possibilita. Com mentorias, investimentos e todas as skills, o programa permite que os empreendedores se conectem com potenciais clientes e parceiros, gerando maior receita para o negócio. Outro ponto fundamental é o acesso a outras soluções e o selo de qualidade da Trutec by Vedacit" afirma Alexandre Quinze, CEO da Trutec.

Perfis

O Programa busca construtechs e proptechs que atendam os seguintes desafios:

- Sustentabilidade: soluções que contribuam para o desenvolvimento sustentável em todo o ciclo de vida da obra.

- Tecnologias para execução: startups que utilizem tecnologia para aumentar a velocidade, produtividade e eficiência de obras.

- Uso, operação e manutenção das edificações: tecnologias que contribuam para a gestão eficiente nas etapas de pós-chave e pós-obra.

- Conecte sua startup: soluções inovadoras que contribuam para a transformação da construção civil.

Para a seleção serão avaliados os seguintes critérios: potencial de mercado, tecnologia utilizada, maturidade do plano de negócios e perfil dos empreendedores.

