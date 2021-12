BNB destina R$18 milhões a projetos familiares de cultivo sustentável

No Ceará, foram aplicados R$1,6 milhão em projetos agroflorestais. Ao todo, 61 iniciativas no estado receberam por meio das linhas de crédito Floresta, Agroecologia e Bioeconomia, do Pronaf

O Banco do Nordeste (BNB) liberou, em 2021, R$ 18,2 milhões com recursos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) em 490 projetos pelas linhas Floresta, Agroecologia e Bioeconomia. No Ceará, foram direcionados R$ 1,6 milhão em 61 iniciativas.

Deste montante, R$ 1,2 milhão foi aplicado em 48 operações na linha Pronaf Floresta no Estado. Já a linha Agroecologia liberou R$ 35 mil para um projeto e a linha Bioeconomia, R$ 317 mil em 12 projetos. No Ceará, o Banco do Nordeste financiou R$1,6 milhão para projetos agroflorestais.

Dentre os projetos aprovados no Nordeste, está o do agricultor Vilmar Lermen, morador de Exu, no sertão pernambucano. "Aqui não temos poços, não temos riachos, não temos cacimbas. Aqui é a água que Deus manda".

Vilmar e sua família trabalham com sistema de produção agroflorestal em que várias espécies de plantas e animais convivem em harmonia, produzindo alimentos sem agredir o meio ambiente. Hoje, a propriedade familiar na Serra dos Paus Dóias cultiva feijão, milho e outras 200 espécies de plantas, além de processarem e comercializarem produtos como tintura, lambedor, farinhas de cascas e frutos, condimentos alimentícios e matéria prima para cosméticos, produtos de limpeza e bebidas.

Em uma região em que não havia água disponível nem energia elétrica, a transformação veio com o financiamento do Banco do Nordeste. "Em 2009, nós iniciamos a construção do projeto pelo Pronaf Agroecologia para ter acesso ao crédito. Assim, construímos uma cisterna de 76 mil litros para dar autonomia à produção e adquirimos outras tecnologias, como uso de abelhas, mudas, palmas e adubo orgânico. No começo de 2013, com novo financiamento fizemos outra cisterna e outros cultivos", afirma Vilmar Lermen.

O empreendimento de Exu recebeu, em 2021, o prêmio do Banco do Nordeste de Agricultura Familiar na categoria Sustentabilidade e foi um dos exemplos (temos vídeo no link) apresentados no XII Congresso Brasileiro de Sistemas Agroflorestais (XII CBSAF), que ocorreu em dezembro, em São Paulo.







