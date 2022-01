Censo 2022 IBGE: inscrições para 1.812 vagas terminam hoje, segunda-feira, 10

Articulista quinzenal do O POVO

Ainda há outro processo seletivo, cujas inscrições para concorrer a 206.891 vagas temporárias do Censo 2022 foram prorrogadas até 21 de janeiro

As inscrições para 1.781 vagas de agente censitário de administração e informática (ACAI) e 31 para coordenador censitário de área (CCA) do Censo 2022 terminam nesta segunda-feira, 10 de janeiro de 2022.

Vele lembrar que ainda há outro processo seletivo, cujas inscrições para concorrer a 206.891 vagas temporárias do Censo 2022 foram prorrogadas até 21 de janeiro. São 183.021 vagas de nível fundamental para recenseadores distribuídas em 5.297 municípios do país. No Ceará, são ofertadas 7.348 vagas de recenseador e 962 de agente censitário.

As taxas são de R$ 44 para ACAI e de R$ 66 para CCA, e devem ser feitas no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC).

Os salários são de R$ 1.700 para ACAI e de R$ 3.677,27 para CCA, com jornada de 40 horas semanais. Ambas as funções exigem ensino médio completo.

Para CCA é obrigatório também ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva ou provisória, no mínimo categoria B, no prazo de validade.

