IPVA 2022 RJ: saiba como emitir o boleto

A Secretaria Estadual da Fazenda do Rio de Janeiro (Sefaz-RJ) divulgou as datas e prazos

A Secretaria Estadual da Fazenda do Rio de Janeiro (Sefaz-RJ) divulgou as datas e prazos para pagamento do IPVA em 2022, informando ainda o período e pacotes para obtenção de descontos.

IPVA 2022 RJ: pagamento em cota única e parcelado

Para obter o desconto máximo de 3%, o pagamento em cota única do IPVA de veículos com placa final 0 deve ser feito até o dia 21 de janeiro, data do vencimento da quitação integral.

Quem optar por parcelar o pagamento não obterá desconto. O número máximo de parcelas é três e devem ser pagas em valores iguais.



IPVA 2022 RJ: como consultar e emitir boleto

Quem optar por efetuar o pagamento em cota única pode emitir a Guia para Recolhimento de Débitos (GRD) a partir do dia 11 de janeiro. A emissão é feita pelo Portal do IPVA, com a apresentação do número do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam), ou pelo site do Bradesco. Guia do boleto deve ser impressa e paga virtualmente ou em bancos autorizados e casas lotéricas

Já para parcelar o valor do imposto, o dono do veículo deve escolher a opção 'parcelamento' ao imprimir a GRD na página do banco Bradesco.



