São Paulo se junta ao Rio e cancela Carnaval de rua devido à covid

A Prefeitura de São Paulo anunciou nesta quinta-feira (6) o cancelamento do Carnaval de rua devido ao aumento dos casos de covid-19 no Brasil, como já fizeram o Rio de Janeiro e Salvador.

"Por conta da situação epidemiológica, está cancelado o Carnaval de rua de São Paulo", informou o prefeito da cidade, Ricardo Nunes, em coletiva de imprensa.

São Paulo, com 12 milhões de habitantes, tinha cerca de 700 blocos cadastrados.

Assim como o Rio, que anunciou na terça-feira que este ano também não vai ter folia na rua, as autoridades mantiveram, no entanto, os desfiles das escolas de samba, previstos para entre o fim de fevereiro e começo de março.

"Vamos sentar com a Liga das Escolas de Samba para combinar um protocolo para a realização dos desfiles no sambódromo. Caso eles aceitem os protocolos, os desfiles serão mantidos", afirmou Nunes.

Esses desfiles acontecem em um espaço onde é mais fácil controlar o público e solicitar comprovante de vacinação, como em um estádio de futebol.

Anteriormente, Salvador e Olinda, que também costumam atrair multidões para suas tradicionais festas de Carnaval na rua, já haviam cancelado os eventos.

Na segunda-feira, foi a vez do prefeito de Salvador, onde 16,5 milhões de foliões curtiram a última edição da festa, em fevereiro de 2020.

Já na quarta-feira, Olinda, famosa por seus cortejos com bonecos gigantes, que reuniram 3,6 milhões de pessoas há dois anos, anunciou a suspensão.

O número de casos de covid-19 voltou a aumentar nos últimos dias no Brasil, com as celebrações de fim de ano e a chegada da variante ômicron.

O Ministério da Saúde informou em seu último relatório, na quarta-feira, 27.267 infecções em 24 horas, número que não era alcançado desde 30 de setembro (27.757).

