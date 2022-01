Carnaval de rua do Rio é cancelado por avanço da Ômicron

Autoridades do Rio de Janeiro decidiram nesta terça-feira cancelar o carnaval de rua, diante do avanço da variante Ômicron, que, combinada com as festas de fim de ano, causa um aumento do número de casos de Covid-19 no país.

"O carnaval de rua nos moldes que foram feitos até 2020 não acontecerão em 2022", declarou o prefeito Eduardo Paes em transmissão ao vivo nas redes sociais, durante a qual destacou as dificuldades para controlar a celebração em um momento de infecções crescentes.

Paes fez o anúncio após se reunir com representantes dos blocos que participam do carnaval. O desfile das escolas de samba foi mantido. "O carnaval de rua, por sua própria natureza e pelo aspecto democrático que tem, gera a impossibilidade de se exercer qualquer tipo de fiscalização", explicou o prefeito.

Este é o segundo ano consecutivo que a pandemia leva autoridades a cancelar o carnaval de rua do Rio de Janeiro. Em busca de um ambiente mais controlado, foi proposta a realização de eventos em fevereiro em três espaços diferentes da cidade, comentou Paes.

A ideia não foi aceita pelos blocos, que ficaram de apresentar uma contraproposta, segundo o prefeito. "Não temos identificação com esses lugares, como o Parque Olímpico, que fica longe e não tem identificação como os bairros", comentou Rita Fernandes, presidente da associação de blocos Sebastiana.

Na próxima sexta-feira, haverá uma reunião para tentar obter um acordo, na qual os blocos irão apresentar "uma proposta descentralizada". "Estamos muito tristes, mas já que não é possível, nós nos adaptamos à ciência. O carnaval não vai passar em branco", afirmou Rita.

