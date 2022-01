Concurso Petrobras 2022: inscrições para 4,5 mil vagas acabam hoje; veja como fazer a sua

Articulista quinzenal do O POVO

As inscrições vão até as 18 horas de hoje, 5 de janeiro de 2022. A taxa para cadastro é de R$ 79,83 e os salários chegam a R$ 11 mil em regime CLT

As inscrições para o concurso da Petrobras em 2022 encerram hoje, quarta-feira, 5 de janeiro. Edital foi divulgado no fim do ano passado e prevê seleção de 4,5 mil profissionais de nível superior, sendo 757 vagas para início imediato e 3,7 mil para cadastro reserva. Os salários chegam a R$ 11.716,82 fora benefícios. O emprego será regido pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT).

As inscrições vão até as 18 horas de hoje. A taxa para cadastro é de R$ 79,83. Acesse o site da inscrição aqui.

As provas estão previstas para 20 de fevereiro de 2022 e a banca organizadora é o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

Os candidatos passarão por avaliação da qualificação técnica, representada por habilidades e conhecimentos aferidos por meio da aplicação de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório.

Haverá ainda avaliação de títulos, de caráter classificatório, somente para Engenharia de Segurança de Processo.

As provas objetivas, a avaliação da equipe multiprofissional dos que solicitarem concorrer como pessoa com deficiência e o procedimento de heteroidentificação dos candidatos que se autodeclararem negros serão realizados nas 26 capitais dos Unidades da Federação e no Distrito Federal.





