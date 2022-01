Saiba quanto você pagará de taxa na conta de água em 2022

Novos valores entram em vigor a partir do dia 30 deste mês e representam o encarecimento do serviço de água e esgoto no Ceará

Após aprovação do reajuste médio de 6,69% nas tarifas cobradas pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) pela Agência Reguladora do Estado, os cearenses devem sentir os impactos no bolso a partir do dia 30 deste mês. As tarifas serão reajustadas de forma linear e irão impactar todos os tipos de imóveis e ligações de abastecimento de água e tratamento de esgoto.

Com a implementação dos reajustes tarifários, o consumidor cearense precisará pagar em média cerca de R$ 4,92/m³ já na conta do primeiro mês de 2022. Até o ano passado, a tarifa média era de R$ 4,61/m³.

A revisão tarifária acontece a cada quatro anos e tem como referência os custos da Companhia para a prestação de serviços. Levando em consideração a não implementação do reajuste durante o ano de 2020 em virtude da pandemia, a próxima revisão tarifária deve ser realizada no ano de 2025. Porém, há previsão de reajustes anuais nas taxas antes do reajuste tarifário usual.

Além disso, já para o próximo ano, a Cagece estuda implementação de um nova metodologia para definir o reajuste tarifário.

