Preço da gasolina dá alívio no fim de 2021 e chega a R$ 6,35 em Fortaleza

Um dos vilões da inflação em 2021, o preço da gasolina deu trégua nos últimos dias de 2021. O POVO percorreu alguns pontos da Cidade neste dia 31/12 e pode observar variação entre R$ 6,35 e R$ 6,85.

Neste último dia do ano muitos postos exibiam placas de promoção. Na maioria dos postos de combustíveis no decorrer da BR-116 no sentido Interior, o preço mais visto era R$ 6,45.

Tendência de queda

A Agência Nacional de Petróleo (ANP) apontou, em levantamento divulgado no último dia 27/12, uma queda de 1,3% no preço médio da gasolina comum no Ceará no espaço de uma semana. A redução se dá no comparativo entre os períodos de 12 a 18 e de 19 a 25 de dezembro.

Vale lembrar que no último dia 15 a Petrobras havia reajustado em R$ 0,10 para baixo o valor médio do litro do combustível vendido às distribuidoras. No fim da semana passada, a gasolina comum podia ser encontrada no Ceará com preço médio de R$ 6,82 por litro, ante o valor de R$ 6,91 por litro verificado nos 7 dias imediatamente anteriores.

Já na comparação com a última semana do mês de novembro, a redução no valor da gasolina comum no Ceará foi ainda maior: de 1,8%, chegando a um preço médio de R$ 6,95 por litro.

Colaborou Alan Magno

