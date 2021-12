ANP: Preço do litro da gasolina cai na média do Brasil

A gasolina comum ficou 1,7% mais barata nas últimas quatro semanas, segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Na média do Brasil, o litro do combustível passou de R$ 6,626, na semana de 19 a 25 de dezembro, para R$ 6,743, no período de 28 de novembro a 4 deste mês.

Nesse intervalo de tempo, o litro mais barato estava sendo vendido na região Sul do País, com destaque para o Paraná, onde o produto chegou a ser encontrado a R$ 6,049. Já a gasolina mais cara é comercializada no Sudeste. No Estado do Rio, o combustível chega a custar R$ 7,909. Contrariando o que acontece na média do País, em muitos municípios do Rio, o preço não está caindo.

Na capital fluminense, no entanto, houve uma queda, de R$ 7,208 no fim de novembro para R$ 7,082 na última semana de pesquisa. Ainda assim, o valor está bem acima do praticado na média nacional.

No Estado de São Paulo, o litro do combustível passou de R$ 6,401 para R$ 6,323, no mesmo período. Na capital, estava sendo vendido a R$ 6,384 no último sábado, 25, último dia do mais recente levantamento da ANP.

