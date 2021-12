O que é a Web 3.0 e o que ela traz de novo

A revolução digital e os meios tecnológicos trouxeram inúmeros benefícios para a sociedade. No entanto, o uso exagerado desses artifícios pode causar sérios danos psicológicos. É o que explica a psicóloga Márcia Karine, uma das convidada do podcast do projeto Inova.

De acordo com a psicóloga, esse imediatismo está acelerando as pessoas, que nem sempre percebem e acabam se acostumando com esse tipo de movimento. "Adoecemos e nos frustramos quando não conseguimos dar conta”, indica.

Uma preocupação destacada pela profissional é com as crianças, que já nascem inseridas nessa realidade. Segundo ela, condições que normalmente apareceriam mais tarde nesses indivíduos estão se manifestando cada vez mais cedo, como o Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH).

“O uso excessivo da tela prejudica, deixa a criança mais acelerada. No entanto, dizer que ela não vai ter acesso, ou só vai ter acesso mais velha, não funciona, porque essa conexão ocorre desde que ela nasce, e está por todo lado”, explica. Dessa forma, a sugestão da psicóloga é que os pais orientem as crianças e acompanhem o conteúdo consumido por elas.

INOVA 2021

O projeto Inova 2021 tem o objetivo de apresentar as iniciativas em tecnologia e inovação que estão sendo desenvolvidas no Ceará, além de discutir as possibilidades de desenvolvimento e crescimento no Estado, em um momento em que empresas e estabelecimentos procuram soluções para os problemas complexos causados pela pandemia de Covid-19.