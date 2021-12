Preço médio da gasolina cai apenas R$ 0,04 no Ceará

No Ceará, a gasolina é mais cara em Crateús. Em Sobral, Crato, Limoeiro do Norte e Itapipoca, o valor máximo para o produto também passa de R$ 7

Mesmo com redução no valor da gasolina para as distribuidoras, o preço para os consumidores no Ceará caiu apenas R$ 0,04. Em Fortaleza, o litro da gasolina está custando R$ 6,93.

Levantamento mais recente da Agência Nacional de Petróleo (ANP) mostra que na semana encerrada no último dia 18 de dezembro, o preço médio da gasolina era de R$ 6,917 no Ceará. Na semana anterior, era R$ 6,951.

A pesquisa foi realizada entre os dias 12 e 18 deste mês em 201 postos no Estado. Dos 12 municípios cearenses onde o monitoramento é feito, em Crateús e em Itapipoca houve elevação no preço médio da gasolina, em relação ao praticado na semana imediatamente anterior. As altas foram, respectivamente, de 0,32% e de 0,13%.

Já o preço mínimo do produto cedeu mais. Caiu de R$ 6,67 para R$ 6,49 no Estado. Este valor era encontrado, por exemplo, nos postos de Fortaleza e nos de Maracanaú. Mas em Crateús, Itapipoca e em Limoeiro do Norte o litro da gasolina não sai por menos de R$ 7,09.

No outro extremo, a máxima para a gasolina permaneceu em R$ 7,49, o maior patamar no Estado no comparativo de quatro semanas, segundo a ANP. No Ceará, a gasolina é mais cara em Crateús. Porém, Sobral, Crato, Limoeiro do Norte e Itapipoca também são municípios onde o valor máximo para o produto passa de R$ 7.